PIJAN ME JE UCENJIVAO DA NE SMEM SLUČAJNO... Indi poslala brutalnu poruku Zoranu Marjanoviću, nije birala reči, a evo šta mu je sve besna poručila

Indi Aradinović stavila je tačku na odnos sa Zoranom Marjanovićem. Pevačica se u Marjanovića razočarala kao žena, prijatelj i saradnik. Saznala je da joj je kompozitor, kom se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, radio iza leđa i za to je dobila dokaz koji je dostavila našoj redakciji.

U pitanju su glasovne poruke u kojima se jasno čuje kako Marjanović tvrdi da mu je Indi poslužila da se lopta prebaci sa suđenja na njihovu vezu.

Ovim povodom Indi je bila jasna:

- Skinula sam mu masku, pala je brzinom svetlosti. Čim je ušao opet u flašu, čovek koji pije kao smuk usred velikog posta i govori kako posti, nosila sam mu čak i posnu hranu. Opet se vratio na staro - pije. Tako pijan me je ucenjivao da ne smem slučajno da snimim pesmu za koju u porukama tvrdi da ju je on radio, a zapravo smo je zajedno radili. I tu sam shvatila da što trezan misli, pijan govori. Posle te njegove pretnje, sutradan sam otišla kod njega sa svim ovim porukama u kojima on ogovara i saradnike, kako su oni sujetni i kako mu dižu cenu studija - kaže Indi za Kurir i nastavlja:

- Sve vreme govori i misli kako je on nekome potreban, a ne neko njemu. Moju empatičnost i nameru da ga izvadim iz blata je zloupotrebio tako što sam ga izdržavala sedam meseci. Još bih to radila da nije pokazao svoje pravo lice u ovim porukama, jer mala cava nema m*da da mi kaže sve što oseća i misli i što je potrebno za bolji odnos i rad u našem odnosu. Radio me je na njegovu životnu muku. Ja na to nisam mogla da okrenem leđa. Bila sam uz njega svim srcem, jer ja radim stvari iz srca i nisam marila što ga niko neće i ne voli.

Indi navodi da su je ljudi loše komentarisali zbog odnosa s Marjanovićem:

- Uzela sam odgovornost da me ljudi pljuju i okarakterišu svakakvom zbog njegovog stanja na sudu. I da on govori kako mu ja donosim dva pokvarena jogurta! To ni u snu niko ne bi uradio. To mi je hvala za sve. Njemu su i duša i glava pokvarene kada je mogao tako nešto da izgovara i priča i olajava mene, koja sam ga jedina prihvatila i verovala da on može dalje. Ali on je mene loše procenio. Pomešao je dobrotu s glupošću. A to nije smeo. Kao neko ko priča za sebe da je vernik. To se ne radi. Veliki je post, a on pije i opija se do te mere da imam mnogo toga da kažem, ali neću. Tako bih ga još više ukanalila. Dovoljno je što je izdao sebe, pa mene. Razmišlja najviše o sebi, a pritom su mu svi oko njega koji mu ne idu uz dlaku krivi - završava Indi.

