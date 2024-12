KAKO VREME ODMIČE, SVE MI VIŠE FALI: Darko Lazić se prisetio oca koji je umro nakon operacije smanjenja želuca, njegove reči BOLE (FOTO)

Pevač Darko Lazić više puta je pričao o pokojnom ocu Milanu.

Pevač Darko Lazić više puta je pričao o pokojnom ocu Milanu Laziću, koji je preminuo u bolnici nakon operacije smanjenja želuca.Naime, kako je iznenada nakon intervencije došlo do komplikacija mnogi su ostali šokirani onim što se desilo, dok doktori nisu uspeli da mu pomognu i spasu život.

- U svakom momentu mi nedostaje otac i kako vreme odmiče, sve više i više. Mislio sam da kako idu godine da će manje da mi fali, ali baš ide kontra. Mnogo toga nisam stigao da mu kažem, skoro sam imao san, probudio sam se i plakao kao nikad. Sanjao sam pokojnog oca kako se smejemo, smejemo i smejemo - rekao je Darko i dodao:

- Pošto ja imam tu grižu savest, pročitali smo da to znači da ti je pokojnik oprostio što te to muči, mnogo mi je lakše kada sam to pročitao. Najviše mi je falio za moju svadbu, znam koliko mi je pričao o tome i koliko me je terao da se ženim, tu mi je baš falio, ali sam podneo to junački, nisam ni pio taj dan, jer bi me pukla emocija ionako sam preplakao svoju svadbu. Sada mi je krivo što smo se nekada u životu svađali zbog gluposti - rekao je jednom prilikom Darko u emisiji "Premijera - vikend specijal".

Podsetimo, folker Darko Lazić svojevremeno je išao na operaciju smanjenja želuca zahvaljujući kojoj je uspeo drastično da smrša, a sada je otkrio da ponovo vodi borbu za viškom kilograma.

Gostujući kod Ognjena Amidžića u emisiji, Darko Lazić je odgovarao na pitanja sa Instagrama, te je otkrio da li planira još jedan zahvat.

- Jesam nabacio kilograme. Trebalo je da mi operišu jetru, a ne želudac. Omašili su organ. Nabacio sam višak kilograma zato što sam malo više pio, ali sam sada izbacio alkohol, pa sve to polako spada. Sa hranom nemam problem, jedem dovoljno, krenuo sam i sa treninzima. Verujem da će do leta to biti odlično - objasnio je pevač u emisiji.

