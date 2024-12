ANICA LAZIĆ PONOVO IZNENADILA OBJAVOM! Sve bacila u razmišljanje zbog ove posvete: Ostaje površnost, koja nije lepa (FOTO)

Anica Lazić, 39 godina mlađa devojka glumca Lazara Ristovskog, nedavno je imala veliki razlog za slavlje, a tim povodom se i oglasila na mrežama.

Naime, Anica je proslavila 33. rođendan, a na Instagramu je objavila fotografiju iz stana u kom živi sa glumcem, gde vidimo ogromne balone u broju "33" kao i jelku u ćošku koju su okitili za predstojeće praznike.

Međutim, ona se večeras opet oglasila na mrežama, te je poslala svima zanimljivu poruku.

- Ako je žena lepa ne mora da bude i mudra. Biće joj oprošteno. Lepota pokriva mnoge nedostatke. Samo.... ja još nisam srela mudru ženu, a da pritom nije i izuzetno lepa. Mudrost daje dubinu lepoti. Bez nje ostaje samo površnost koja, priznaćete, nije lepa.

Kako se ispod objave odmah stvorilo dosta komentara, bilo je i onih koji su se pitali šta je Anicu nateralo na ovu objavu.

Podsetimo, Anica je takođe odlučila da javno izjavi ljubav Lazaru, te je na svom Instagram profilu podelila njihovu zajedničku fotografiju uz kratak opis: "Volim te" i emotikon srca.

Ovako se upoznala sa Ristovskim

Podsetimo, Anica je u nekoliko navrata pričala kako je počela njena ljubav sa slavnim glumcem, a ranije u razgovoru za "Blic" otkrila da njoj i Ristovskom nije bitna razlika u godinama, na kojoj se potencira.

- Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer se previpe piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima. Tada osetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota.

Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj. Uvek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija - kazala je Anica.

Autor: M.K.