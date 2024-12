OVE GODINE SVI NA ISTOM KONTINENTU! Evo kako je porodica Divac proslavila Svetog Nikolu: Srećna porodica na okupu u Los Anđelesu (FOTO)

Slava Sveti Nikola juče se obeležila u domovima širom naše zemlje, pa i među poznatim ličnostima.

Porodica Divac je u Los Anđelesu proslavila krsnu slavu, a Ana Divac se sada oglasila na svom Instagram profilu. Kako je istakla, ove godine su svi bili na okupu i u istom gradu, na šta je posebno ponosna. Oni su zapalili sveću u crkvi, odakle je nastala fotografija koju je podelila na pomenutoj društvenoj mreži.

Pored porodične slike na kojoj su Petar Divac, Luka Divac, Petra Divac i Ana, ona je podelila još jednu na kojoj vidimo ikonu, slavski kolač i žito na stolu, a porodica Divac je tradicionalno obeležila ovaj veliki dan u njihovom domu.

- Ove godine smo svi petoro bili na istom kontinentu i u istom gradu da proslavimo Svetog Nikolu, našeg porodičnog zaštitnika. Srpska kultura je jedina koja slavi porodične svetinje. Neka ljubav i svetlost uvek budu u nama - napisala je Ana.

Petru usvojili kada je imala šest meseci

Ana i Petra Divac su nedavno gostovale u jednoj emisiji, a tom prilikom je prikazana i prva fotografija koja je nastala kada je Petara stigla u njihov dom.

- Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam. To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina. Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije - navela je Ana tada.

Autor: M.K.