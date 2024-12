PRVA NOVA GODINA SA ĆERKOM SRNOM: Darko Lazić objavio prazničnu, porodičnu fotku sa Katarinom i njihovom naslednicom

Pevač raznežio pratioce novom objavom.

Darko Lazić je nakon sada već tradicionalne fotografije sa kumom Andreanom Čekić ispred jelke, objavio i porodičnu sliku sa suprugom Katarinom.

Naime, pevač je objavio emotivnu fotografju sa suprugom i ćerkicom Srnom u prazničnom duhu. Bračni par je za ovu priliku izabrao elegantne crne odevne kombinacije, dok je mezimica bila stilizovana u duhu nove godine i čuvenog kariranog dizajna.Sa velikom mašnom na glavici i leđima haljinice, u majčinom naručju spokojno je ležala dok ponosni roditelji nisu skidali osmeh sa lica.

Iza njih se može videti ogromna jelka i praznična dekoracija koja je dala poseban šarm ovoj uspomeni za ceo život.Podsetimo, Darko je nedavno otkrio da ga čeka još jedna operacija.

Ja jesam nabacio kilograme. Oni su trebali da mi operišu jetru, a ne želudac. Omašili su organ. Nabacio sam višak kilograma zato što sam malo više pio, ali sam sada izbacio alkohol, pa sve to polako spada. Sa hranom nemam problem, jedem dovoljno, krenuo sam i sa treninzima. Verujem da će do leta to biti odlično. Hoću da idem na jednu operaciju, hoću da idem na operaciju nosa. Devijaciju i krajnike da operišem. To želim - izjavio je Lazić.

Autor: M.K.