Otkriveno ko je Cecina kućna pomoćnica! Zaposlila devojku iz Azije, primećena ispred vile Ražnatovića na Dedinju (FOTO)

Svetlana Ceca Ražnatović već godinama živi na Dedinju, a ono što svi znaju jeste gde se nalazi i kako izgleda njena velelepna vila, koja je smeštena u čuvenoj Ulici Ljutice Bogdana.

Zdanje je okruženo velikim zidinama, te je privatnost porodice osigurana jer niko ne može da zaviri u ono šta se dešava iza njih. Ceca u kući ima pomoć, a otkriveno da je u pitanju Azijantkinja, koju su prošle godine novinari primetili ispred kuće Ražnatovića baš dok su tekle pripreme za slavu Sveti Nikola.

Podsećanja radi, pevačica Svetlana Ceca Ražnatović tada je, kao i ove godine ugostila brojne prijatelje na obeležavanju Nikoljdana u porodičnom domu na Dedinju.

Podsetimo, pevačica je nedavno otkrila kako je liniju dovela do perfekcije.

- Jesam dovela svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno. Ja sam jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je. I meni je to pošlo za rukom i ja sam skinula 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to. I fizička aktivnost. Treniram ili ako ne stignem na trening, ja odradim brzi hod na traci da pokrenem telo, metabolizam. Ako ležiš non-stop, ne može da ti se ubrza metabolizam - rekla je tada za "Telegraf".

