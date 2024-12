Nikada neću reći da je on MONSTRUM: Indi progovorila o porukama u kojima je njen bivši, Zoran Marjanović, ogovara!

Pevačica Indira Aradinović Indi bila je gost na jednoj televiziji i u programu uživo otkrila je sve o vezi sa Zoranom Marjanovićem, pa i o porukama u kojima je loše govorio o njoj.

Nakon što je ispričala sve o njihovom odnosu i da su najpre bili saradnici, a zatim i prijatelji Indi je objasnila i famozne poruke među kojima je i ona o pokvarenom jogurtu, ali i Zoranove tvrdnje da se nije hvatala za džep tokom njihove saradnje, odnosno da mu nije platila pesme.

- Ja ne želim nikome loše, a ne njemu. Želim da verujem do kraja da je on u dubini duše dobar. On je na kraju ispao prljav i nečist. Za pokvaren jogurt je on kriv i on je za to kriv ako je tako mislio. Na kraju te poruke on nije bio ni pijan, ni nista slično - rekla je Indi.

Više od poruke o pokvarenom jogurtu, Indi je zabolela ona u kojoj je Zoran rekao da nije plaćala njegov rad.

- Ovo me je najviše zabolelo, za jogurt i nije, jer znam da je on inteligentan sa granicom ludila. O njemu govorim sve u superlativu, ali ne mogu da verujem da je ovako nešto mogao da priča dok se još čuo sa mnom. Mi nismo tada bili u ljubavnom odnosu nikakvom, da bi nekakvo razočarenje doživela, ali me je pogodilo - počela je Indi, pa nastavila:

- Pare nikada nisu bile problem, a govorio mi je da mu novac nije bitan. Dosta sam trpela da mi neko stavlja blato u ruke, a mnoge stvari sam za njega uradila. Veoma sam ponižena, tužna, degradirana, izdana, s kim sam ja provela sedam meseci misleći da ću od njega nešto doživeti. On se trudio. Mi smo dan-noć bili zajedno i čuli se stalno. Bilo je mnogo lepih trenutaka, nije on monstrum kakvim ga mnogi predstavljaju. Ja to o njemu nikada reći, ja ću njemu uvek ostati prijatelj - zaključila je Indi.

