Bio je bahat i bezobrazan, raspadam se: Indi potresena zbog Zoranovog ponašanja, progovorila i o kompozitorovom poroku!

Naša poznata pevačica Indira Aradinović, poznatija kao Indi, bila je gost u jednoj emisiji u kojoj je otkrila sve o svom odnosu sa Zoranom Marjanovićem, ali i njegovom poroku.

Indi je govoreći o njihovoj saradnji i prijateljstvu, istakla da nikada neće reći za njega da je monstrum, ali da je veoma povređena što joj je iza leđa radio takve stvari i pričao loše o njoj, pa i njenim bliskim ljudima. Ipak, Indi je otkrila da Zoran nije lak za komunikaciju jer zna da bude mračan.

- On ne ume da razgovara, bio je bahat, bezobrazan, mračan, zamišljen, nedostupan i što je i razumljivo šta je sve preživeo. Ja imam razumevanja za njegovu situaciju i ja sam mu prožila ruku da ga izvučem iz tog živog blata, a on me je uvlačio samo. Nisam se ni plašila njega, ni stidela što sam sa njim - bila je iskrena Indi.

Pevačica je priznala da joj je veoma teško da priča na ovu temu.

- Nije mi lako, raspadam se što moram da pričam o ovome i platiću ceh. Ja sam ovde neko ko je izneveren i prodat od nekoga sa kim sam toliko vremena provodila - rekla je pevačica na ivici suza.

Na konstataciju voditeljke da se priča da je Zoran Marjanović prevario za pesmu kada su prvi put sarađivali Indi je rekla:

- Nije on mene prešao za tu pesmu, ne mogu da kažem da je prevarant, ali je mutan i kako je raspoložen on tako radi. Tako je i sa mnom postupao. Posle "Bato bre" trebalo je ta pesma da ide, ali ju je on prodao drugoj pevačici namerno, da ja ne bih imala nastavak te pesme. Ne znam šta je hteo da kaže, da imam dovoljan broj hitova? Mi smo o svemu pričali, ali nikada to neću ispričati jer ja ne prodajem naš odnos - rekla je pevačica.

Ona se osvrnula i na to što je u porukama loše govorio o njenoj sestri Editi.

- Tužno je, on u ovim porukama hoće da fascinira tu osobu, da je on alfa i omega, da smo mi svi neki smešni igrači. Edita je izgubljena, ja donosim neka dva pokvarena kefira.. Ja njega ne poznajem ovakvog. Razumem da vodi veliki rat, ali želim da nastavi bez mene dalje... Čim je potegao za flašom, odmah se toj osobi ispovedao. Ja ne volim alkohol, i on je uspeo da ostavi dok smo se družili i dobio je pohvale zbog toga - navela je Indi.

Autor: Nikola Žugić