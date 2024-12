Miloš Bojanić promenio je četiri broda, a svaki je nosio ime OVE ŽENE: Imala je 48 godina kada je umrla... Samo je pala!

Pevač Miloš Bojanić tople letnje dane često provodi kraj Jadranskog mora godinama unazad, a posebnu radost, osim ronjenja i ribolova, pričinjava mu brod koji nosi ime "Lela".

On je do sad promenio četiri broda, a svaki od njih nosio je isto ime, koje je dao po njegovoj pokojnoj sestri.

Naime, Miloševa rođena sestra iznenada je umrla, a sa tim gubitkom se nije pomirio ni dan danas.

- Imao sam velikih tragedija u porodici i familiji, sestra mi je umrla u 48. godini, to me posebno pogodilo. Samo je pala kao pokošena i to je bio veliki šok za moju porodicu, moja majka se nikada više nije nasmejala otkad se to dogodilo. Ljubav sestre prema bratu je nešto najlepše na svetu - rekao je Miloš za Grand i dodao da je njena smrt bila najteži i najgori trenutak u njegovom životu.

Bol za dve godine mlađom sestrom nikad nije prošla, zato pevač svaki brod naziva po njoj. Na taj način, kako kaže, čuva uspomenu na nju. Iako se zvala Cvijeta, cela porodica je Miloševu sestru od milošte zvala Lela, pa upravo njegov brod "Lela" svake godine isplovljava iz Baošića.

