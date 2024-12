Poznati srpski muzičar u krizi! Potrošio ušteđevinu, pa krenuo da pravi pite: Najbolje idu krompiruše

Poznati srpski muzičar Filip Pat, inače bivši muž kantautorke Leontine Vukomanović, otpočeo je novi biznis!

Naime, budući da nije dugo nastupao i da je potrošio ušteđevinu, rešio je da započne novi posao. Sada prodaje pite.

- Nema primanja u muzici i ja sam čovek od akcije. Od starta sviram violinu drugačije od drugih. To što sam imao para potrošio sam, i razmišljao sam koji posao ima najmanja ulaganja i shvatio sam da je to to i krenuo da proizvodim pite. Najviše prodajem krompiruše, sir i meso. A malo manje podjednako dobre sa malinom i vanilom - rekao je Pat u jednoj emisiji.

Inače, Pat je pre četiri godine treći put stao na "ludi kamen", sa suprugom Mašom Garić, sa kojom je dobio i prinovu. Prethodno je bio u braku sa Milicom Stevanović, a Filipova prva supruga bila je pevačica Leontina Vukomanović, sa kojom ima ćerku Luciju.

