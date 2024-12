Vrata od stakla, kamin i pogled od milion dolara: Pogledajte kako je Jelena Kostov od brvnare na Goliji napravila RAJ NA ZEMLJI (FOTO)

Folk pevačica Jelena Kostov u nekoliko navrata se na društvenim mrežama pohvalila svojom oazom mira na Goliji, gde obožava da uživa sa porodicom.

Inače, pre četiri godine, baš uoči Nove godine, ona je na Goliji pala i povredila kičmu, dok je kuća još bila puna majstora. Ipak, nije dozvolila da joj išta naruši mir, te je svima do znanja stavila da neprijatnost koju je doživela nije uticala na sve lepe stvari koje nju i članove njene porodice vezuju za njihov drugi dom.

- Mir - napisala je pevačica.

Baš zbog mira su ona i njen suprug Miljan rešili da sagrade kuću van grada, u prirodi, gde je zdravo okruženje za odrastanje njihove dece.

- Pobegli smo od Beograda, jer vreme želimo da provodimo na planini. Planiramo tokom cele zime da budemo na tajnoj lokaciji, jer situacija sa nastupima je nikakva, prosto ih nema. Pronašla sam tu svoj mir, pre neki dan je počeo da pada sneg. Milina je bila sve to posmatrati sa prozora – rekla je jednom prilikom Jelena.

Bliže se novogodišnji praznici, a Jelena je jednom prilikom priznala da obožava prazničnu čaroliju, iako je nje u današnje vreme sve manje.

- Sve je to tolko divno. Žao mi je što osećam da se polako gubi taj osećaj koji smo mi imali nekada. Vidim da i kod dece nije to na nekom nivou. Ja da se pitam ja bih još u septembu okitila jelku! Sve bi sijalo! Radost oko Nove godine me pokreće. Ja da se pitam okitila bih celu zgradu! Nije to isto kao ranije, ali ja imam sreće pa pobegnem na planinu i tamo steknu taj osećaj - rekla je Jelena.

Autor: D.T.