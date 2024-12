Ceo sprat za majku Draginju! Sloba Radanović u luks vilu UGRADIO LIFT, sve podredio 15 puta operisanoj majci! Snajka Jeja potvrđuje: Biće sve na dugme!

Pevač Sloba Radanović pre dve godine pazario je kuću od 800 kvadrata u Višnjičkoj banji u Beogradu, u koju se sa suprugom Jelenom uselio samo dva dana posle crkvenog venčanja, a u međuvremenu postali su vlasnici još jedne nekretnine.

Iako se šuškalo da je za kupovinu kuće u prestonici izdvojio pola miliona evra i na renoviranje utrošio još 50.000, Radanović nije žalio novca, te je pre izvesnog vremena kupio i kuću u Slankamenu.

Ona je znatno manja od one u Beogradu - prostire se na 300 kvadratnih metara, ali je, s druge strane, "pametnija" od one u glavnom gradu. Naime, Radanovići su se, kako pišu domaći mediji, odlučili na automatizovani sistem održavanja nekretnine, uz pomoć pametnih uređaja koji sami osluškuju i memorišu potrebe i navike ljudi koji žive u kući, što znači da bi se svetla automatski palila i gasila u zavisnosti od toga da li ljudi ulaze u prostoriju ill iz nje izlaze, usisivač, na primer, svakog dana može čistiti kuću u isto vreme... Zanimljivo je i to što će ova kuća imati čak i lift.

Ipak, to nije sve - Radanovići posebno opremaju sprat za potrebe njegove majke Draginje, koja sama živi u Zrenjaninu. Ona godinama unazad ima ozbiljne zdravstvene tegobe, a Sloba joj je, zajedno sa snajkom, maksimalno posvećen i brine o svemu, te ne treba da čudi što je majci rešio da maksimalno olakša svakodnevicu.

Da će poseban kutak kuće biti posvećen gospođi Radanović potvrdila je i Slobina žena Jelena kada su je letos na Instagramu pitali za svekrvino zdravlje.

- Gaga je kao zmaj, 15 operacija, sve je okej sad. Ide kući, kada budu gotovi radovi stiže kod nas da fleksuje. Radi joj se sprat, sve na dugme - napisala je Jelena.

