Slavlje u domu Nadežde i Tome! Bivši zadrugar se javno obratio ženi: Ismevali su nas, potcenjivali, ali...

Pevačica Nadežda Biljić i njen suprug i menadžer Toma Panić danas imaju veliki razlog za slavlje.

Naime, pevačica danas proslavlja svoj rođendan, a tom prilikom je Panić javno poželeo da joj izjavi ljubav, dodatno je osnaži i ukaže na njene vrednosti.

Toma je, naime, objavio snimak sastavljen od njihovih porodičnih fotografija, a potom napisao:

- Ismevali su, potcenjivali i nisu poštovali nas, ali koga to briga. Mi idemo našim putem, da li to bio ovaj ili onaj, naš je. Sazrevamo svi zajedno i to je najbitnije. Kao što sve prolazimo zajedno,tako smo i danas nas troje proslavili njen rodjendan. Srećan rođendan, ženo - napisao je Toma.

Inače, Nadežda je nedavno gostovala u emisiji Ognjena Amidžića, gde je na pitanje šta bi izbrisala iz svog života da može rekla:

- Možda lažne prijatelje i pogrešne saradnike u životu. Verovatno ne bih dozvoljavala ljudima tako olako da dođu do mene, da imaju priliku da bilo šta progovore sa mnom. Ljudi su zaista postali takvi da su zaslužili jedno ogromno šikaniranje i bezobrazluk, ali mislim da nikada neću naučiti da se tako ponašam jer to nije moja suština. To je razlika između mene i njih, ja ću uvek da se trudim da budem dobar čovek, a oni što su smradovi, to je njihov problem - zaključila je Nadežda.

Autor: D. T.