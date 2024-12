Desila mi se loša stvar, ali Bog je tako hteo: Slobi Radanoviću otac preminuo 31. decembra, evo kako od tada gleda na doček Nove godine

Folk zvezda Sloba Radanović pevaće 31. decembra, za doček Nove godine, u Beogradu, a 2019. desila mu se najbolnija stvar - baš poslednjeg dana te godine preminuo mu je otac Dušan, a samo nekoliko sati posle njegove smrti poneo se kao pravi profesionalac i zapevao na unapred dogovorenom dočeku.

Pevaće i ove godine, a na pitanje kakva ga sećanja vezuju za 31. decembar, kaže:

- Desila mi se loša stvar, imamo loše sećanje na taj 31. decembar, ali opet... Moj otac je bio takav čovek, taj 31. decembar je dan kada se mi njega sećamo, a na njega nas podsećaju samo lepe stvari, lepi trenuci. Takav je bio čovek, dobrodušan, dobar... Samo me lepe uspomene vežu za njega. Tog 31. decembra kada ga se setimo, setimo se lepih stvari. I taj dan nam opet bude lep, jer se sećamo se lepih stvari, iako nas je napustio tog dana. Bog je tako hteo, to je božija volja. To prihvatiš posle nekog vremena, to je ciklus života, teško je nama koji ostajemo, oni odlaze na neko lepše mesto - objasnio je Sloba u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

On je sa suprugom Jelenom nedavno proslavio krsnu slavu u manjem krugu ljudi, a veća slavlja očekuju se onda kada im bude bila završena nova porodična kuća.

- Ove godine smo slavili više u krugu porodice, jer nam kuća još nije gotova, a nisam osoba koja slavi u restoranu, slava treba da se slavi kod kuće - poručio je Radanović.

On je često odsutan od kuće zbog posla kojim se bavi, međutim uvek nastoji da nadoknadi deci sve propuštene zajedničke trenutke.

- Trudim se kad god mogu posle nastupa da se vratim kući, da provodimo vreme zajedno. Oko praznika imaćemo gust raspored, neću biti tu par dana, ali trudim se da to nadomestim na pravi način, da oni to ne osete. Bože zdravlja, biće i putovanja, da malo odmorimo - objasnio je pevač.

