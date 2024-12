''Prošla sam kroz sve i svašta'' Kaji priređivali PAKAO na početku karijere, i danas se seća jezivih trenutaka

Kaja Ostojić obradovala je publiku novim pesmama, koje je predstavila danas u emisiji "Premijera - Vikend specijal", a potom priznala da je često bila žrtva brojnih predrasuda samo zbog svog fizičkog izgleda.

Nekada ju je sve to pogađalo, međutim, odavno ne.

- Ljudi vole da oduzmu na nekim drugim kvalitetima kada vide da neko vodi računa o svojoj spoljašnosti, ali dobro, ako je ljudima tako lakše, neka - kaže Kaja i dodaje:

- Prošla sam kroz sve i svašta, svuda su me provlačili, ali nekako... Ne mogu da kažem da me nisu pogađale neke stvari koje su mi se dešavale kroz karijeru, ali s druge strane imala sam dosta prostora da stanem na put svemu što mi je smetalo i što je urušavalo taj moj imidž. Ljudima najviše uzima pažnju kada neko nešto lepo radi, kada je neko nadaren za ono što radi... Ja se trudim da dosta sviram klavir, da to snimam, to ljudima prezentujem, jer to im budi najlepše emocije i sve gluposti ostaju u nekom desetom planu

Autor: D. T.