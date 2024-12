I dalje je volim neopisivo: Ljubav Čede i Jelene je bila nestvarna, a evo šta je nakon rastanka on rekao za nju

Političar nikada nije krio osećanja prema supruzi, te ih je često javno iskazivao.

Političar Čedomir Jovanović razvodi se od supruge Jelene nakon 25 godina braka, , što je političar i potvrdio.

Čedomir se nikada nije libio da govori o emocijama prema Jeleni, te je tako u jednoj objavi na društvenoj mreži Iks svojevremeno napisao dirljive reči o supruzi i njihovoj ljubavi, koje su bile ubedljiv dokaz koliko ju je voleo:

- Koliko sam srećan što provodim svoj život sa njom... I dalje me iznenađuje i inspiriše, čini boljom osobom. I dalje je predmet mojih želja i tajna mog postojanja. Volim je neopisivo ludo i mnogo.

Koliko sam srećan što provodim svoj život sa njom..

I dalje me iznenađuje i inspiriše, čini boljom osobom.

I dalje je predmet mojih želja i tajna mog postojanja.

Volim je neopisivo ludo i mnogo. pic.twitter.com/NeaAxQj6qU — Čedomir Jovanović (@Ceda_Jovanovic) 24. мај 2020.

Inače, on je za Kurir potvrdio informaciju o razvodu:

- Tačno 25 godina bezuslovne ljubavi. Nešto se čoveku desi što ne može da sanja, a ne da živi, a ja sam to živeo. To mi je nešto najsvetije što imam i tako će biti dok dišem. Jelena mi je rodila četvoro divne dece. Mene je kao čoveka beskrajno inspirisala i ja samo o tome mogu da mislim i govorim. Te formalnosti me nikada nisu interesovale, nema veze i to je ok. Ja ne brojim vreme, zaista, valjda je svakome bilo očigledno da je ona moj svet. Život je i ovakav i onakav, a u najvećoj meri je ono što mi od njega napravimo zato ništa osim ljubavi ne može za mene da postoji, ako govorimo o Jeleni - priča Jovanović i nastavlja:

- Mi smo odrasli ljudi sa svojim životima, potrebama i ništa nije vrednije od čiste ljubavi i ona se ne sme prodavati nekim jeftinim kompromisima, u nekom balkanskom krpežu u kojem jedan život živiš na slici, a drugi u realnosti. Kao i do sada ja bih nju da sačuvam za sebe koliko je to moguće i ne bih da nas gledam u vestima onako kako sam gledao druge parove kako su se raspadali u mržnji. Koliko god to bilo ludo, ona je i dalje osoba koju beskrajno volim, nikada nisam razmišljao o životu bez nje, uostalom kao i ona. Svakome je teško na svoj način i ja bih tu da pomognem koliko mogu ne samo zbog dece, prijatelja, društva, nego pre svega, zbog nje. Ja ne mogu da podnesem da živimo, a da ja gledam kroz nju i ona kroz mene kao da ne postojimo- poručuje Jovanović.



Autor: N.B.