Ovo joj je mnogo smetalo! Srna Lango progovorila o karijeri, padovima i usponima: Pomislila sam da sam jeftina spodoba

Glumici je smetalo to što su je u javnosti predstavljali samo kao lepu!

Srpska glumica Srna Lango gostovala je u jednoj emisiji gde je pričala o karijeri i svom životu. Otkrila je da su zbog njene lepote često drugi kvaliteti bili u drugom planu, a u jednom momentu se čak i tri puta ošišala na ćelavo jer nije želela da je ljudi gledaju samo kao lepu ženu.

Kako je umetnica rekla, smetalo joj je to što su je u javnom svetu predstavljali samo kao lepu.

“Bila sam na naslovnim stranama i pomislila sam da sam jedna banalna, nedovoljna, jeftina spodoba. Tad su počeli da mi se dive. Ispalo je da je bilo važno da mi kažu da sam lepa. Ja se mislim: ‘Okej, ako za šest godina nisam stigla do novog komentara osim da sam lepa, a pritom su mi to dali mama i tata”, izjavila je Srna za televiziju Hype i nastavila:

“Kao da ništa nisam učinila, a ja se ubih, čitajući, pišući neke članke za novine. Nešto ozbiljno… Kao očigledno ne idem tačnim putem. Ako se kod mene vidi samo ta lepota. Tad sam imala priličan sukob sa svojom spoljašnošću. Treći put sam se već obrijala na ćelavo da budem manje lepa. Užasno sam se zabavljala. Sve je išlo lepo i pitko. Nisam imala ekscesne situacije, uživala sam u strategijama otpora”, opisala je Srna.

Glumica je pričala i o ljubavi i istakla jako bitnu stvar:

"Ljubav se ne uči tako što gledaš u ogledalo. Bože dragi, sramota me i da kažem. Tako što gledaš u nečije oči, tako se uči ljubav. Ako imaš sreće da je to mama… Onda gledaš u njene oči. Sa malo manje sreće, to je neko ko te stvarno voli. I ne zvao se mama. Osoba koja ti stavlja cuclu… Mislim da su drugi naše ogledalo. Ako ikad postanem osoba kojoj je potrebno ogledalo da bih videla ko sam, treba da me spalite na Terazijama”, izjavila je Lango u emisiji “ChitChatu sa Nemanjom”.

Srna Lango ima dva sina, od kojih je jednog dobila u brakusa glumcem Irfanom Mensurom. Sin Pavle Mensur, koji je krenuo očevim stopama i postao glumac, poznat je po ulozi u seriji "Pogrešan čovek".

Međutim, mnogi ne znaju da Srna ima i starijeg sina, Aleksu, iz prvog braka, koji je producent. Aleksa je prvo studirao pravo na Beogradskom univerzitetu, ali je kasnije odlučio da se okrene produkciji. Iako su Srna i njen sin razmatrali njegove opcije, on je na kraju donio odluku da se fokusira na karijeru i da započne privatni biznis sa svojim ocem.

Aleksa, koji je u dugoj i stabilnoj vezi sa devojkom Marijom, već godinama gradi svoj život u skladu sa sopstvenim odlukama.

