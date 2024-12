Mnogo sam brinula pred koncert: Cakana oduševila sve pojavljivanjem u narodnoj nošnji, pa otkrila: Došli su svi moji sa KOSOVA!

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana održala je sinoć solistički koncert u Beogradu, a na bini se pojavila u narodnoj nošnji.

Dragica Radosavljević Cakana je za medije odmah otkrila da je sjatila prijatelje iz celog regiona, da nema tremu, ali da oseća veliku odgovornost prema tome da li će sve da ispadne kako treba.

- Brinula sam se pred koncert kako ćete svi da dođet zbog vremena, dolaze moji sa Kosova, iz raznih krajeva, a znala sam da će se beograđani snaći. Moj neša brine o meni i vodi računa uvek, sekira se - rekla nam je iskreno pevačica, a na pitanje da li ima tremu, tvrdi da to ne postoji:

- Tremu nemam, ali imam veliku odgovornost. Nemam odgovor na to pitanje što sam ovoliko dugo čekala na koncert, sve sam kao nešto odlagala i čekala da se poklope kockice, i na kraju sam odlučila i to je to.

Na koncertu sam htela da pevam najviše naše tradicionalne pesme, to je ono gde se ja najbolje snalazim i u čemu najbolje plivam. Došli su moji prijatelji koji su i van granica naše zemlje i to je super.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Nikola Žugić