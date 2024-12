Vesnu i Đoleta Đoganija mnogi smatraju jednim od najskladnijih bračnih parova na domaćoj estradnoj sceni.

Zajedno su više od dve decenije, a pevačica nije krila da ne zna ni datum kada je zvanično uplovila u emotivnu vezu sa denserom.

- Nije za ženu naš posao, moraš da budeš kauboj i namazana svim bojama. Nas nazivaju neobrazovanim, tupavim i glupavim. Od 2003. godine smo zajedno ja i Đole, mi nemamo čak ni datum - rekla je pevačica u emisiji "Premijera - Vikend specijal" na Pinku, a potom dodala:

- Đole je stariji od mene 18 godina, ali ja tu razliku ne vidim. Neke devojke ili žene ne vole tu razliku, ja sam neko ko nije shvatao ko sam, šta sam i gde sam, pa mi je odgovaralo da je neko tu da me čuva, a sada kada sam zrelija, i dalje čuvam tu neku senzualnost. Znam kad treba da mu kažem, kada da mu pokažem zube, sve su to igre ženske koje su kvalitetne i važne. Ja se na kraju dana borim za naš odnos, za našu decu, ja sam primer svojoj deci za sutra. Ne govorimo mi to: "volim te", ni on meni, ni ja njemu - otkrila je Vesna u emisiji.

Inače, ozbiljnu krizu imali su 2021. godine, kada je ekipa "Paparaco lova" krišom usnimila poljubac Đoleta i javnosti nepoznate žene, navodno njegove saradnice, u njegovom automobilu. Paparaco snimci podigli su ogromnu prašinu u domaćoj javnosti, a pevačica se oglasila tek nakon nekoliko dana.

- Ja moram da kažem da nema priči ni o kakvoj prevari. Osećala sam se čudno. Ovo nije istina. To je naša poslovna saradnica koja nama vodi posao. Mi smo svakodnevno sa njom u kontaktu. On se tom prilikom zahvalila Đoletu jer je odneo televizor njenom bratu. Mi smo razgovarale. Njen muž je jako povređen. On nije iz javnog sveta i ne zna o čemu se tu radi. Kada sam je pozvala i pitla sam je da li je dobro. Da razmišlja samo o sebi. I da ne sumnjam da ona ima uopšte sa mojim Đoletom. Poljubac se dogodio. Ali, poljubc može i u montaži da se izmontira, da se uspori kadar - rekla je Đoganijeva žena, kojoj nije bilo svejedno kada je videla najavu za emisiju:

- Kada se desila, najava, meni nije bilo svejedno. Rekla sam mu ‘Đole, da li imaš nešto da mi kažeš?“. Ja sam njim živim 20 godina, znam njegov brk kada se smeje. On mi je rekao: „Ja ne znam o čemu se to radi“ - tvrdi Vesna.

Tada se za emisiju "Premijera - Vikend specijal" oglasio i Đole:

- Ona ne sumnja u mene. Ona nema zašto da mi daje novu šansu. Bilo je tog poljupca iz zahvalnosti, ništa više.

