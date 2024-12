Seli se Mile Kitić! Pevač u penziji doneo radikalnu odluku, evo gde će živeti sa Martom daleko od SVIH I SVEGA

Mile Kitić i Marta Savić dugo žive u vili na Vračaru, a sada su doneli odluku da se iz centra grada presele na Avalu.

On je već dugo želeo da pobegne od gradske vreve i buke, te se bacio na izgradnju nove velelepne vile na Avali, gde se seli sa suprugom.

- Ja volim Dominikanu, tamo sam kupio kuću pre četiri godine. Svake godine sam tamo. U januaru idem i ostajem tamo dva, tri meseca. Zaslužio sam, a i moram da sačuvam svoj izgled i zdravlje. Što se tiče ovoga ovde, malo mi je muka od ove gužve ovde u gradu, previše je urbano. Imao sam plac na Avali, sad završavam kuću i u junu mesecu se selim tamo - rekao je za Radio Svetski.

Mile Kitić je otkrio da je već u penziji. Planirao je da prestane da peva u 50. međutim, to se nije desilo.

- Ja sam već u penziji. Ja sam mislio da ću prestati da pevam sa 50, ali se sve nekako produžilo. Ljudi me vole, traže. Neću sad da kažem da mi je bitan novac, ali je neophodan za život. Ja sad mogu i manje da radim, a da normalno živim. Kad je bila korona mi sa 65 nismo smeli napolju. Sedim kući, pijem kafu, čitam novine i osećam se kao deda. Kad bih prestao da pevam bio bih bezvredan, dosadan. Mene posao održava, ali razumem i penzionere. Meni je lepo da tako menjam gradove, to mi daje energiju. Da prestanem da pevam, umro bih. Ne treba preterivati u ovim mojim godinama, ali ja sam ove godine radio kao da imam 30 godina. Još uvek dobro pevam, moja generacija polako posustaje... Ja snimam malo modernije pesme, nastupam po klubovima. Ja sam jedan od 10 najtaženijih pevača danas, mlada publika me je prihvatila. Moja generacija ima mnogo boljih pevača, ali oni cupkaju u mestu, ostarili su i to je to. Ove godine ću malo skratiti, možda ću raditi par dobrih koncerata, ne oproštajni toga nema još. Sad sam bio kod Prijovićke u Zagrebu, zemlja je gorela. Voli me publika.

Autor: D. T.