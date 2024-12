Prošle nedelje u teatru "Odeon" održana je premijera mjuzikla "Kralj Cigana", koji je treći po redu mjuzikl na repertaru ove kulturne institucije, pored "Lu" i "Pogledaj dom svoj anđele", koji su prethodno oduševili beogradsku publiku.

Tim povodom gost Dee Đurđević i Predraga Sarape u "Novom jutru" na Pinku bio je direktor "Odeona" Marko Jovičić, koji je prezadovoljan rezultatima novog teatra u gradu.

- Za tri meseca smo uradili ono što druga pozorišta i mjuzikli ne urade za tri godine. Tri premijere, tri mjuzikla izbaciti, a u svakom učestvuje po 300 ljudi, to je samo koncentracija koja je potrebna na dnevnom nivou, proba, disciplina svih tih ljudi... Svi hoće da kreiraju, stvaraju, samo treba sve da se sublimiše. Uspeli smo da profilipemo neku našu publiku, sada spremamo i "Pepeljugu", dečiju predstavu po tekstu Branka Kockice, tu ćemo proširiti publiku i na najmlađe. Branko kad piše, piše i za decu i za odrasle. Roditelj dovodi dete u pozorište, ako se roditelju ne dopadne predstava, neće ni dete više dovoditi u pozorište - objašnjava Jovičić i najavljuje brojna iznenađenja za publiku u narednom periodu.

- Pun je decembar i što se tiče repertoara i što se tiče potražnje. Željko je sada u Londonu, dogovara licence, tako da ćemo od sledeće godine imati i dve licence na repoertoaru teatra "Odeon". Spremamo i "Šovinističku farsu", "Al Kaponea", "Krčmaricu Mirandolinu"...

Postojeći mjuzikli igraće se i dalje.

- Sve ostaje na repertoaru, samo će se prorediti, neće ići deset puta mesečno "Pogledaj dom svoj anđele", već dva puta mesečno, da bi i ostale predstave mogle da stanu - objasnio je Marko.

Posebna čar u mjuziklima koji se igraju u "Odeonu" jeste to što se sve peva, ali i svira uživo.

- Mnogi misle da su to matrice, pogotovo jer se naš bend ne nalazi u orkestarskoj rupi, već na trećoj galeriji. Imamo gore gluvu sobu celu. Ono što je prednost našeg izmeštenog benda jeste to što se zvuk ne meša sa scene, iz rupe, direktno u bubice glumaca. Imamo tehnički najopremljenije pozorište sa 180 izvora zvuka, nama je i scena gluva soba. To dovodi do perfekcije zvuka - objasnio je Jovičić, koji se potom osvrnuo i na nedavno održanu premijeru mjuzikla "Kralj Cigana".

- Igrali smo ga pet puta već. Glumci su oduševljeni, oni to vole, vole taj posao i svima nam je u interesu da što pre napravimo repertoar, onda ne igraju svako veče istu predstavu, pozorište postaje samoodrživo, onda publika traži više predstava da gleda, imate svako veče punu salu.

Podsetimo, "Kralj Cigana" na repertoaru je 30. decembra, a karte možete kupiti na biletarnici ili na sajtu teatarodeon.rs.

Autor: D. Tanasijević