Priča Ljiljane Stjepanović o borbi s bolešću kida dušu: Lekari su me ugledali i odmah otpisali

Glumica Ljiljana Stjepanović, dobitnica nagrade za životno delo, obožavanje od strane naroda stekla je glumeći u ulogama koje su postale kultne, ali malo ko zna kroz šta je sve prošla kada je u pitanju privatan život.

Ljiljana je jednom prilikom podelila emotivne detalje iz života i šta se sve dešavalo, o čemu javnost nije imala pojma.

– Sve stigne u životu, stignu problemi, težak život, pa te to polomi. Najpre sam odustala, a onda sam se iz inata borila, pošto sam rođeni inadžija. Lekari su me otpisali. Jako sam bila bolesna, dve godine sam skoro bila u kolicima. Nisu me bezveze otpisali, bilo mi je loše, otpisali su me zato što sam tako izgledala. Ipak, najbitnija je duša i glava - rekla je glumica za domaće medije, a gostujući nedavno u jednoj emisiji otkrila je i brojne pojedinosti iz rane mladosti.

- I dalje volim ovaj posao svom snagom, ali nikad se nisam naučila strpljenju, a toga sam postala svesna kasno. To je stvar temperamenta. Uvek sam htela sve odmah i sad - rekla je Stjepanović.

Ljiljana ističe da se prerano razvila.

- Mnogo su me gledali, prerano sam se razvila, igrala sam i košarku, ali sam se tukla. Kada igram košarku niko nije mogao pored mene da prođe - kaže Stjepanović kroz osmeh, ali je naglasila da po prirodi nije takva.

- U duši nisam opasnica, ni pakosna, ali valjda me ljudi tako doživljavaju zbog mog glasa. Pitala sam baš jednu rediteljku, aman, dokle mislite te skotove da igram? Rekla je da je to zbog glasa... Ipak, najponosnija sam na moju Radojku, jer je ona bila najbliža mojoj duši i to mi je i najviše prijalo. Mislim da je serija "selo gori, a baba se češlja" jedna serija za sva vremena - rekla je Stjepanović.

