Prijavite budalu: Veljko Ražnatović u agoniji, obratio se javnosti i zatražio pomoć

Kik-bokser Veljko Ražnatović se oglasio na Instagramu i priznao s kakvim se problemom trenutno susreće.

On najčešće putem svojih društvenih mreža deli privatne, porodične trenutke, međutim sada je objavio obaveštenje i apel!

Naime, Ražnatović je ponovo ukazao svima na to da neko zloupotrebljava njegovo ime i lažno se predstavlja, te je na to ukazao pratiocima, kako ne bi došlo do eventualnih zloupotreba. Ovo nije prvi put da se suočava s ovakvim malverzacijama.

- Fejsbuk nemam, prijavite budalu - napisao je Veljko na Instagramu.

Podsećamo, Veljko odavno ne živi u Beogradu, već je sa suprugom Bogdanom i decom u njenom rodnom Titelu.

- Prekretni momenat za mene da pređem na selo bio je momenat kada sam shvatio da je Beograd otišao u nepovrat i da ne želim da mi dete odrasta u toj sredini. Mrzim grad, ove stvari koje radim ovde ne mogu da radim u Beogradu, užasava me to ispijanje kafa po gradu. Beograd mi je na pola sata vožnje, Zrenjanin na 15 minuta, Novi sad na 20 minuta - rekao je on svojevremeno za Blic.

Autor: D. T.