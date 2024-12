Šerifovićeva je već godinu dana na turneji "Dolazi ljubav", koja će se okončati početkom 2025. S njom smo pričali o odnosu sa kolegama, koncertima i planovima za dalje

Marija Šerifović pojavila se kao specijalna gošća na koncertu Aleksandre Prijović u beogradskoj Areni, što je mnoge oduševilo, ali i iznenadilo. S pop zvezdom smo porazgovarali čim je sišla s bine.

Na samom početku zamolili smo je da prokomentariše njenu izjavu da nije uvek raspoložena da gostuje kolegama na koncertima.

- Ja sve svoje kolege poštujem i sa svima sam u fantastičnim odnosima, ali me mrzi da gostujem. Mrzi me - rekla je Marija.

Poznato je da nikad ne pripremaš govore i da si divne reči koje si imala za Aleksandru rekla iz srca.

- Jesam, stvarno jesam.

Ima dosta njih koji joj zavide na uspehu, kako si i sama rekla na bini.

- Danas ima dosta bolesnog sveta. Kao što sam i rekla, svi ljudi koji imaju problem sa uspesima Aleksandre Prijović ili bilo koga ko je mlad, uspešan, pa i uspešniji od nekog ko se ovim posom bavi 20, 30, 40, pa i 150 godina, može da ide kod psihijatra. Moj savet prvenstveno im je da nauče da se raduju tuđim uspesima.

Mnogi su govorili i da si i ti jedna od tih koji su ljubomorni na nju. Sad si im zapušila usta za sva vremena.

- Bilo ih je. Da se razumemo: mene baš briga za ceo svet. Mene tuđa dvorišta, kuće, poslovi i biznisi ne interesuju. To je zbog toga što sam na početku svoje karijere imala i neko vaspitanje i ogroman rad na sebi. Ne takmičim se s drugima. Mene tuđi uspesi ne interesuju, može samo da mi bude zbog nekog drago. Isključivo i samo se takmičim sa sobom. Ako sam ja izgovorila ono što mnogi misle, onda mi je drago.

Kako se ti nosiš sa svojim uspehom?

- Ne dolazi mi ništa u glavu. Jedino mi dolazi u glavu da se moja turneja "Dolazi ljubav" završi i da odem na jednu dugu, lepu i zasluženu pauzu.

Pevaćeš u Sava centru sledeće godine. Koliko je koncerata u planu?

- Četvrti je u prodaji, verovatno će ih biti ko zna koliko. Ali ni u tom smislu neću ići u nedogled. Malopre smo baš pričali "A što ne Arena?" Imala sam arena i u životu i karijeri. Nekako se ja lepše osećam u Sava centru. Ako treba da govorimo o kartama, tri nepuna rasprodata Sava centra su kao jedna Arena i sad idemo dalje. Nije to dakle problem, nego je problem što su moja muzika i moj osećaj neki dok radim svoj posao daleko lepši u toj dvorani. Želim da vidim zenicu oka svake osobe kojoj menjam raspoloženje i oporavljam dušu.

Da li ti znaš kad je dosta i kad ne želiš više da pevaš više večeri za redom?

- Da, sasvim sigurno. U svemu tome mora da postoji neki ukus, da ne kažem neukus. Prošli put smo stali kod šeste ili sedme. Kod mene nema bukvalno nikakvog pravila. Kako se probudim, kako sam spavala, da li sam raspoložena ili nisam... To diktira sve moje poslovne odluke. Evo, večeras sam bila jako nervozna jer sam baba Verici rekla da mi spremi jednu pileću čorbu, jedinu koju volim. To je jedna jedina supa koju ja jedem. Došla sam s puta iz Slovenije jako kasno. I to nije bilo to jelo.

Pa što Verica nije spremila tu čorbicu?

- Ja sam se bila spremila i sela. Kad sam videla, rekla sam joj "Sad ću da te ubijem! Baba, što si promenila?" Kaže ona "A ne, pa ne mogu ja sad tebi da pravim tu toliko jaku čorbu. Morala sam to da prilagodim jer to jede i dete." Pa šta ću ja da jedem? I ja sam još nečije dete ženo božija.

Nada Obrić je izjavila da si razmišljala da se povučeš s muzičke scene nakon što si dobila sina Maria.

- Najbolje bi bilo da Nadu i Vericu ne pitate ništa. Te babe nemojte ništa više da pitate, molim vas (smeh). To je tačno da sam joj rekla da mi se ne ide na koncerte da bih ostala pored Maria. Ja nisam mogla da diktiram termine Mariovog dolaska na svet i ja zaista ne poznajem osobu na ovom svetu koja je postala majka ili roditelj i za dva meseca krenula na turneju i to veću. Preumorna sam. Jedva čekam kraj. Moram da se odmorim.

Autor: N.B.