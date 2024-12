Ovo su prvi snimci Goge Sekulić i njenog kolege nakon hapšenja na granici: Ovako su izgledali posle AGONIJE, oglasili se posle nastupa (VIDEO)

Folkerka Goga Sekulić uhapšena je sinoć na graničnom prelazu između Hrvatske i Bosne, zajedno sa kolegom Aleksandrom Misojčićem Xanderom, sa kojim je krenula na nastup.

Uprkos tome što su preživeli stresnu situaciju koja im je oduzela mnogo vremena, na nastup su ipak stigli i odradili ga kao pravi profesionalci, što i jesu. Naime, oni su se juče uputili na nastup u mestu Vrgorac, u tamošnjem klubu, ali umesto da stignu nekoliko sati ranije, oni su, kako su istakli, četiri do pet sati proveli u policiji, te su jedva stigli u dogovoreno vreme.

Dokaz da su verni svojim fanovima, koji su ih željno iščekivali je taj što su i nakon svega došli u lokal, izašli na binu i zapevali kao da se ništa nije dogodilo.

Osim toga, oni su atmosferu doveli do usijanja, što se vidi na objavi mladog pevača. Naime, Xander se oglasio direktno sa nastupa i pokazao atmosferu u klubu, koja je bukvalno uzavrela. On je zapevao veliki hit Željka Samarždića, a ceo klub je pevao sa njim uglas, dok on nije skidao osmeh sa lica.

Malo posle se oglasila i Goga na mrežama, te se zahvalila fanovima na podršci.

- Ljudi, srećan Božić! Pozdrav za sve moje se*si biznismene i se*si biznismenke! Voli vas Goga! Vidimo se za koji minut - rekla je ona u klipu pred odlazak na binu.

Autor: pink.rs