Možda ćemo se suditi: Zorana Mićanović progovorila o razlazu sa Grand produkcijom, pa potkačila Viki Miljković

Pevačica Zorana Mićanović prokomentarisala je brojne aktuelnosti, pa se osvrnula na odnos sa "Grand produkcijom".

Zorana je najpre je otkrila da više nije pripadnica produkcijske kuće "Grand", iz koje je pre nekoliko godina potekla.

- Ostala sam sa "Grandom" u dobrim odnosima, ali sam otišla tamo gde mi je bolje. Tražila sam neki izlaz zbog uslova. Neke stvari u ugovoru s njihove strane nisu bile ispoštovane i nisu bile u redu. Ja sam sve ispoštovala. Možda ćemo se mi suditi... - rekla je ona.

Mićanovićeva se osvrnula i na Daru Bubamaru, čiju je numeru prepevala, istakavši da ju je ona pozvala, za razliku od Viki Miljković čiji je hit "Dragane" nedavno ponovo oživela.

- Čula sam se sa Darom jer sam obradila njenu staru pesmu "Trn u oku". Drago mi je što me je pozvala. Prava je lavica! Za razliku od Viki Miljković koja me nije kontaktirala. Viki je jedna, ona ima mnogo hitova, ali bi mi drago bilo, kao nekome na početku, da dobijem njenu pohvalu. Ništa više od toga. Možda se ona uvredila jer je to sada postalo megahit.

Autor: D. T.