Manijak upao u Cecinu kuću: Muzička zvezda do detalja opisala HOROR SCENE: Potpuno nag je glumio MOG MUŽA, a onda je...

Svetlana Ceca Ražnatović ispričala je jednom prilikom detalje ogromne neprijatnosti koju je doživela nakon što joj je muškarac nepoznat javnosti upao u njenu kuću na Kipru.

Sve se odigralo dok je pevačica boravila u Beogradu. Nepoznat muškarac je upao u garažu Cecine kuće na Kipru i boravio tu pod objašnjenjem da je "Ceca njegova žena".

Jezivu scenu zatekla je Cecina prijateljica Valentina koja povremeno na Kipru obiđe njenu kuću.

- Valentina me je pozvala i rekla da imam nezvanog gosta u mojoj kući. Ona je tada zatekla ludaka koji se uselio u moju garažu gde je glumio mog muža. Ja sam navikla na manijake, tako da mi to nije bio horor, ali Valentina je bila prestravljena. Još je on glumio mog muža, užas - prisetila se Ceca neprijatne scene.

Čovek koji je glumio Cecinog pokojnog muža stajao je potpuno nag u njenoj garaži.

- Kada ga je videla, on je bio u peškiriću samo, bio je potpuno nag. Prepala se i pozvala je policiju - rekla je Ceca.

Folk diva ističe da je i pre jezivog događaja doživeljavala neprijatnosti od tog istog muškarca.

- To nije bio prvi put da se to desilo, već je jednom reagovala policija. Deportovan je nakon toga za Srbiju i nadam se da se više neće pojavljivati - ispričala je Ceca.

Cecina kuća na Kipru je kao turistička atrakcija - Puno naših ljudi poslednijih par godina se odlučuje na odmor na Kipru. Ljudi stalno prilaze Ceci da se slikaju, prosto se iznenade kada je vide na ulici. Obavezan je i dolazak do njene kuće, kao da je to turistička atrakcija. Imamo dosta prijatelja na Kipru sa kojima se godinama družimo - ispričala je Cecina sestra Lidija.

Autor: Nikola Žugić