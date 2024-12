Ovo još niko nikome nije poklonio! Dara Bubamara na nastupu dobila epruvetu sa neobičnim sadržajem, evo kakva je bila njena reakcija: Šok nad šokovima

Pevačica dobila originalan poklon, koji ju je oduševio!

U četvrtak je u Areni Zagreb održana "Kafanska večer", koja je trajala čak devet sati, a na kojoj je nastupilo osam izvođača narodne muzike. Među njima je bila i Dara Bubamara, koja je sa publikom podelila da je od obožavalaca dobila zaista jedinstven poklon - spermu divljeg norveškog lososa u krioničkoj epruveti, namenjenu za intenzivnu kozmetičku reparaciju.

Pevačica ističe da ovakav poklon nije mogla ni da zamisli.

- Inače sam dobijala ruže, čokolade i plišane mede, ali ovo je nešto najbolje i najkreativnije što mi je ikad iko poklonio - izjavila je Dara Bubamara.Pevačica je poznata po svom zanosnom izgledu, koji oduševljava mnoge širom Balkana, a smatra da joj može parirati samo jedna hrvatska koleginica.

- Severina je jedna brutalna žena na vašoj estradi, baš je zgodna za svoje godine - dodala je Dara.

Ona je otkrila da priprema veliko iznenađenje za svoje fanove 3. marta, odnosno novi studijski album.

- Sve ćete saznati, neću vam otkriti imena autora da mi ih drugi ne otmu - dodala je pevačica.Dara je istakla i da planira turneju i da će prvi put nastupiti u Zagrebu kao solista. Takođe je ispričala da, nakon svakog nastupa, dobija brojne poruke od muškaraca.

- Iskreno, oduvek sam privlačila veliki broj muškaraca i to me ne čudi, očito je to do moje harizme, a ne grudi - našalila se Dara.

Podsetimo, već tri godine aktuelan je tretman podmlađivanja spermom od lososa, a kako kaže Biljana Mančić vlasnica klinike sa najsavremenijim tretmanima ovo je jedan od najaktuelnijih tretmana na njenoj klinici. Nakon njega koža postaje glađa, smanjuju se bore i koža izgleda čvršće i negovanije.

Autor: Pink.rs