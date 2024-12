Brena je odlučila da se što pre vrati u formu!

Lepa Brena nakon što je na koncertu u Zagrebu povredila nogu zbog čega je morala na hitnu operaciju, sve vreme nalazi se u svom porodičnom domu gde se odmara. Njen sin Viktor Živojinović koji je desna ruka svojoj mami u njenim koncertnim aktivnostima, danas je na svom Instagram profilu podelio snimak svoje majke iz dnevne sobe i sve oduševio.

Viktor je pokazao da je Brena sve bolje i bolje, pa je počela i da se vraća u formu vežbajući.Brena je radila vežbe za nogu, a Viktor je uz snimak postavio pesmu "Show must go on" što znači "Šou mora da se nastavi".Brena je na sebi imala roze džemper i trenerku, naporno je radila vežbe, a Viktor joj je sve vreme bio podrška.

Podsetimo, koban trenutak se desio na trećem koncertu Lepe Brene u Areni u Zagrebu kada je snimatelj pao na nju i povredio joj nogu. Pevačica je izdržala koncert do kraja, a odmah nakon toga je hitno operisana. U svoj porodični dom u Beogradu je stigla tri dana kasnije, a ekipa Kurira našla se na licu mesta.

Autor: M. K.