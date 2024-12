ĆERKA BIVŠEG FARMERA ZAVRŠILA U BOLNICI: Poznati maneken se odmah oglasio: Doživela je... (VIDEO)

Maneken i bivši učesnik rijalitija Farma, Veselin Doknić posledenjih 10 dana prošao je kroz pravi pakao, kada je njegova ćerkica zbog dve vakcine završila u bolnici.

Veselin Doknić je pre nekoliko godina dobio ćerkicu, kojoj je verlo posvećen i s kojom često na mrežama objavljuje snimke.

Kako ih nije bilo nekoliko dana, mnogi su se zapitali šta se dogodilo, a on se sada oglasio i otkrio da su prošli kroz pravi pakao.

Veselin je usnimuo video sa svojom ćerkicom, koja se igrala pored njega i apelovao: "Prošli smo poako zbog propusta, prilikom vakcinisanja deteta!"

- Poslednjih desetak dana, Čarna je bila u bolnici tako da bih ovom prilikom poslao apel roditeljima, pošto me prati veliki broj, da obrate pažnju pre nego što vode dete na vakcinaciju da obavezno izvade krv. Ona je imala upalu grla, on to nije primetio i dao joj je dve vakcine, sutradan skočila joj je temeperatura na 40. Posle toga je završila u dečijoj bolnici, fras je imala, par dana smo se stvarno borili da joj srušimo temperaturu i da to stvarno bude.

- Čak sam i ja znao da u 2 noću odem do bolnice, kako bih bio tu ukoliko treba. Sada je, Bogu hvala izašla i sada je sve dobro - naveo je Veselin.

Podsetimo, model, koji gazi petu deceniju često na društvenim mrežama objavljuje snimke sa svojom ćerkicom i "hvali se" svim benefitima koje muškarci dobiju kada postanu očevi u zrelijim godinama.

Na mrežama često objavljuje snimke na kojima pokazuje koliko uživa u vremenu koje provodi sa malenom princezom, od oblačenja, spremanja, pravljanja friura....

Autor: Nikola Žugić