Bivša devojka Lijama Pejna na ispitivanju u policiju: I dalje se istražuju detalji smrti popularnog pevača

Argetinska policija pozvala je na ispitivanje devojku pokojnog pevača Lijama Pejna, influenserku Kejt Kasidi.

Iz policije su za potvrdili da Kasidi nije osumnjičena za njegovu smrt, nego kako se nadaju da bi im mogla dati dodatan kontekst. Njen prijatelj potvrdio je da će Kejt učestvovati u svedočenju.

- Ona će pomoći koliko god može. Želi da se pravi ljudi privedu, a ako je za to potrebno odgovoriti na njihova pitanja, ona će to učiniti. Naravno, nema razloga da ne sarađuje. Dugo mu je pokušavala pomoći da se reši zavisnosti, i dalje ju proganja to što se dogodilo. Ko god je Lijamu dao drogu, trebao bi biti sudski ispitan - rekao je neimenovani izvor.

Bivši član One Directiona preminuo je 16. septembra nakon što je pao s trećeg sprata hotela u Buenos Ajresu. Pevač je imao tragove kombinacije više droga u telu, uključujući 'ružičasti kokain', kad je pao s balkona, prema izveštajima argentinske policije.

Ranije su se pojavili dokumenti koje je objavio TMZ, a koji otkrivaju kako vlasti žele kazniti Rodžera Noresa, njegovog bliskog prijatelja, za napuštanje. Nores je bio svestan Lijamovih problema, doputovao je s njim u Argentinu, no odseli su u odvojenim hotelima.

Autor: Nikola Žugić