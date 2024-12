Marijana Mićić progovorila o roditeljstvu i suprugu: Otkrila kako dele poslove u domu, pa priznala kako funkcionišu zajedno

Otvorila dušu!

Glumica, voditeljka i mama dve devojčice, Marijana MićićMarijana Mićić je u jednom intervjuu otkrila čime je to ćerke raduju ovih dana, da li ima vremena da se posveti sebi, ali i da joj odlazak u kupovinu smanjuje stres.

- Šopingholičarka sam. Verujem u ono da šoping leči stres, da žene koje kupuju duže žive. Ne mora to da da bude nešto veliko ili skupo, može to da bude gumica od 100 dinara. Dan kada ne kupim nešto je kao da ništa nisam uradila. Mene to odmara. Mogu da kupim krompir, nebitno je da li je to za kuću, za mene ili za ćerke, bitno je da se ide i gleda, da ti nešto biraš. To ima nešto u ženskoj psihi, ne znam šta je.

Kako kaže, naslednice su njena najveća radost, a sad su u najzanimljivijem uzrastu.

- Ana je napunila tri godine i definitivno je u najzanimljivijem uzrastu. Sena je napunila jednu godinu, čekam još par meseci i to će biti ludilo. Samo da mi bebica postane stabilna sa nogama, jer Ana je sada malo maltretira. Kad se izjednače i kad Sena prohoda, uh što će mi biti zabavno. Samo ću da ih pustim i gledam - priča Marijana sa osmehom.

Kako kaže, u njihovom domu ne postoji podela poslova i oko podizanja ćerki ima veliku podršku supruga.

- Kod nas nema podele poslova, kod nas smo svi majke. Miloš od prvog dana želi i hoće i ume. Ostane sam oko njih, da ja mogu da izađem negde uveče, sve radi oko njih, nismo podeljeni. Jako mi to znači, naročito kada si umoran, polomljen, ležiš, pa treba da se presvuče beba, ja mu kažem: “Hajde ti”, on odmah naravno. Znači baš sve - kaže ona.

Za njenu savršenu liniju su kako kaže zaslužni treninzi, ali i jurnjava za naslednicama.

- Stižem da odem da treniram, to je nešto što sam jedva čekala. Bez treninga ne mogu, ali da za gubitak kilograma su definitivno i njih dve zaslužne. Prvo dete mi je bilo mirno, ništa nije otvarala, gde je stavim tu je nađem, ovo dete je sve suprotno. Ali to je to, ne možeš dva ista deteta. Sve otvara, svugde se penje, toliko je brza. Ona je u stanju da pređe u drugi deo stana dok ja nisam uspela da ustanem sa kreveta. Hvala ti bebo na tome, zahvaljujući tebi imam ovakvu liniju.

Još se nije vratila na posao

Povratak na posao se još uvek čeka, a ona do tada ima vremena da svaki trenutak provede sa naslednicama.

- Nisam se još vratila na posao, čekam da me pozovu i kažu studio je spreman, verujem da će se to uskoro desiti. Radujem se. Nema treme, ali uzbuđenja ima, ovo je potpuno drugačiji format od svega što sam radila - rekla je ona.

Rođendansko slavlje

Voditeljka je otkrila i da su nedavno proslavili Anin treći rođendan.

- Ovih dana smo se bavili rođendanom, torta, haljina, igraonica, to joj je značilo. Ovo je zapravo bio njen prvi rođendan koga je svesna i jako smo se svi lepo proveli, prošle godine nismo slavili, a kada je napunila prvu godinu, bila je jako mala. Drago mi je da sada imamo još dva datuma godišnje da se svi okupljamo.

Autor: N.B.