Naša glumica danas slavi rođendan: Niko ni ne sluti koliko godina puni

Glumica Dubravka Mijatović danas puni 56 godina i izgleda besprekorno, a mnogi joj ne bi dali godine koje ima, te komentarišu da izgleda znatno mlađe.

Naime, Dubravka Mijatović je često isticala da je nepopravljivi hedonista koji uživa u dobrom zalogaju.

Ipak, glumica izgleda savršeno zahvaljujući redovnim treninzima i adekvatnoj nezi.

- Izgledam fenomenalno jer nisam podlegla tim trendovima, a i još je rano. Ne isključujem estetske zahvate, štaviše, super mi je kada vidim ženu koja izgleda lepo i koja je iskoristila estetsku hirurgiju da bi se malo ulepšala. Uzdam se u genetiku, koja me za sada nije izdala. Daleko od toga da sam potpuno zadovoljna sobom, ali se trudim da ne razmišljam o manama. Nekako, podrazumevam da se osećam dobro u svom telu. Vežbam mnogo, pošto jedem poprilično, ali to mogu sebi da priuštim jer vežbam, a i nisam neki karakter za dijete.

Kako je ispričala glumica jednom prilikom, od mame je naučila da je jako bitno da se neguje.

- Znam da sam od mame, gledajući je kako se sprema za posao, naučila da je nega jako važna za ženu, da se iz kuće ne izlazi bilo kako. Zbog sebe, naravno. I da nedostatak vremena nije izgovor za to. Pretpostavljam da je većini važnija spoljašnja nega, jer se ne sećam da me je iko ikada pitao kakve su mi misli, reči i osećanja, kada traže savet za izgled. Uglavnom se sve svede na kreme, a odustala sam od objašnjavanja da to nije suština. Nemam društvene mreže, ne gledam TV i ne čitam novine. To mi ne prija, troši me na neki besmislen način, prazni me. Želim da dan provedem drugačije, u kontaktu sa sobom, ljudima koje volim i poslom koji radim - istakla je Dubravka pre nekoliko godina za portal „To sam ja”.

Na besprekoran izgled proslavljene dramske umetnice mahom se mogu čuti samo pozitivni komentari.

„Prirodna žena”, „Ovako jedna dama treba da izgleda”, „Divna Dubravka” samo su neki od komplimenata.

Autor: N.B.