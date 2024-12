I dalje imam njegov broj: Ognjen Amidžić progovorio o pokojnom Marinku Madžgalju, priznao da mu se često učini da ga vidi na ulici

Glumac Marinko Madžgalj 26. marta 2016. godine izgubio je bitku sa teškom bolešću, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji.

Voditelj Ognjen Amidžić bio je najbolji prijatelj Marinka, i dan-danas čuva uspomene na njega, a jednom prilikom je otkrio da čuva njegov broj u telefonskom imeniku.

Ognjen se prisetio rođendana Marinka, te je otkrio da glumac i nije previše voleo da pravi proslave u to ime.

- Marinko nije pridavao veliki značaj svojim rođendanima. Uglavnom smo ih proslavljali spontano. Nikada to nije bio lažni glamur, hiljade balona i lampiona, samo izlazak u kafić s dobrim društvom, što bi se obično završavalo nekom aktuelnom pesmom uz gitaru. Često smo njegove rođendane proslavljali na našim svirkama, pa sam usred nastupa znao da izvadim pedeset evra, ili koliko sam imao u tom trenutku, i napravim foru da ga častim - započeo je Ognjen i otkrio šta bi rekao Marinku da može da vrati vreme:

- Nas dvojica smo jedan drugom mnogo toga rekli i ćutanjem, kamoli kroz razgovore. Da može da se vrati vreme, rekao bih mu da malo uspori, da se pregleda na vreme i da spreči sve što se desilo. I dalje nemam osećaj da Marinka zapravo nema.

- Upoznali smo se u jutarnjem programu koji sam vodio a gde je on gostovao i svirao gitaru. Potom sam odlazio na njegove nastupe po klubovima, a nakon toga je krenula emisija "Balkan net", Marinko je bio domaćin iz Pinkovog studija u Podgorici i tada smo pojačali druženje i postali nerazdvojni. Kasnije je na red došao projekat Flamingosi. Zajedno smo smislili kako ćemo se zvati, oblačiti, kakvu ćemo muziku raditi.

"Hiljadu puta mi se učinilo da ga vidim na ulici"

Voditelj je otkrio da i dalje u svom imeniku čuva broj telefona pokojnog kolege, ali i da mu se dogodilo da od nekog pomisli da je Marinko.

- Naravno. Normalno mi je što je taj broj i dalje tu. Učinilo mi se hiljadu puta da ga vidim na ulici. Posebno kada neko prođe pored mene na motoru i primetim da mu kosa viri ispod kacige, a onda i slično parkira motor kao što je on to radio. Relativno skoro mi se0 to desilo i pomislio sam da je Marinko. I to nije iznenađujuće jer je on za mene i dalje tu. U kontaktu sam sa njegovom porodicom koliko nam to vreme i obaveze dozvoljavaju. Oni znaju da mogu da mi se obrate za sve što im je potrebno i da ću za njih učiniti sve što je u mojoj mogućnosti - ispričao je za Gloriju.



Autor: N.B.