Evo šta se desilo na granici sa Hrvatskom: Goga Sekulić i Xander otkrili zbog čega je on uhapšen a ona saslušana

Voditeljka Jutra sa dušom Jovana Jeremić je danas u svom studiju ugostila pevačicu Gogu Sekulić, pevača Xandrea.

Pre par dana pevačica Goga Sekulić i pevač Xander su privedeni na granici sa Hrvatskom, te su sada kod voditeljke Jovane Jeremić otkrili šta se zapravo dogodilo:

- Nas je dovela navigacija do dela granice koja je zatovrena, i ja sam rekla da pitamo da se okrenemo ili da prođemo, a onda je kolega (Xandre) otišao da ih pita, a oni su ga uhapsili, i a nama su rekli da idemo na drugu granicu pa da dođemo u policiju da damo izjavimo - rekla je Goga, pa je Xandre otkrio šta se desilo:

- Ja sam im prišao i oni su me priveli i upitali me kako me nije sramota što sam ja prošao granicu tako, i uhapsili me. Platio sam kaznu 500evra a kazna je da sam neprpisno prešao granicu što sam izašao iz kola da ih pitam kuda da idem - rekao je Xander.

- MI smo otišli u tu stanicu, a policajac nas pitao gde je vlasnik auta, jer se auto vodio na Xandera, a on uhapšen, ali hvala Bogu sve je dobro rešeno - dodala je Goga.

Autor: N.B.