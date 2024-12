GOGA SEKULIĆ SE KOČI NAKON UDESA I IMA PROBLEME SA VRATOM: Pevačica se još nije oporavila, otkrila kroz šta prolazi

Goga tvrdi da i dalje nekad ne može skroz da se okreće i brzo pomera, kao i da se nada da je to samo još jedna mala nuspojava.

Pevačica Goga Sekulić gostovala je u jutarnjem programu kod voditeljke Jovane Jeremić, pa je tom prilikom ispričala da i da lje povremeno oseća bolove u vratu nakon udesa koji joj se skoro desio. Naime, Goga tvrdi da i dalje nekad ne može skroz da se okreće i brzo pomera, kao i da se nada da je to samo još jedna mala nuspojava. Zapravo, nju je voditelj Milan Milošević pitao što sedi u grču, te je tako pojasnila šta se dešava.

- Sedim tako ukočeno jer me i dalje boli vrat. Ne znam do čega je to, preglede ima, a nadam sed da će doktori da vide šta je u pitanju i da će to brzo da se reši.

To je sve od onog udesa koji sam imala. Ne bih volela da tražim krivca onako kako ja umem, a ako se to desi biće veselo - rekla je pevačica vrlo ozbiljno, pa je više niko dalje nije ništa pitao na ovu temu.

Autor: M.K.