GOCA TRŽAN PROGOVORILA O RAŠINOM ZDRAVSTVENOM STANJU: Ozbiljni lekovi, kao da ga noževima bodu! Pevačica otkrila nepoznate detalje

Goca Tržan nakon propalog braka sa Ivanom Marinkovićem sa kojim je dobila ćerku, svoju sreću pronašla je kraj 15 godina mlađeg bubnjara Raše Novakovića.

Njihova ljubavna priča počela je preko muzike. Raša je postao deo njenog benda i dugo je radio sa njom, te su provodili dosta vremena zajedno na svirkama.

Bubnjevi su njegova velika ljubav, međutim, nisu Raši doneli samo dobro. Uporedo sa divnim nastupima i poznanstvom sa pop zvezdom sviranje ovog muzičkog instrumenta donelo mu je povrede u oba zgloba, a Goca je jednom prilikom govorila o tome.

- Moj muž je u tom trenutku imao teške povrede zglobova, nije mogao da svira. Dve ili tri godine je bio na ozbiljnim lekovima, jer svaki udarac ga je boleo kao da ga noževima bodu u zglobove - otkrila je Goca detalje.

U jednom trenutku Novaković je trpeo jake bolove.

- Već posle prve terapije nije osećao bol, a posle druge i treće bol je potpuno nestao, nije morao da bandažira ruke, nije morao ništa od svega što je prethodno radio - rekla je Goca prisetivši se za njih veoma izazovnog i teškog perioda.

Inače, Goca je jednom govorila o početku ljubavi sa Rašom i tada je otkrila da joj je bio velika podrška i tokom razvoda.

- Raspadala sam se jer sam se razvodila u tom trenutku, ali on je tome pristupio toliko otvoreno, toliko iskreno i hrabro i potpuno bez zadrške da me je to osvojilo posle izvesnog vremena. Nisam znala zašto bih ga odbila - prisetila se pevačica tada.

Raša njenu ćerku Lenu gleda kao svoje dete.

- Vrlo je posesivan i zaštitnički nastrojen otac. Čim ona pomene nekog dečaka on se odmah naježi, a ja mu kažem: “Aman čoveče, pusti je“aša je čovek koji ume vrlo lepo da balansira između nas dve, naročito kada obe pošizimo – priznala je Goca Tržan u emisiji “Na večeri kod“.

