Lavovski se borio!

Milovan Ilić Minimaks ostao je upamćen kao jedan od najprepoznatljivijih radijskih i televizijskih voditelja u bivšoj Jugoslaviji, stekavši slavu zahvaljujući svojoj čuvenoj emisiji ''Maksovizija''. Ovaj radijski program emitovan je sedamdesetih godina na Radio Beogradu, svake subote od osam ujutru do podne. Fraza po kojoj je postao poznat "Minimum govora, maksimum muzike" odražavala je suštinu emisije, koja je bila među prvima na ovim prostorima gde je dominirala zabavna muzika.

Kao voditelj, Minimaks je bio sve samo ne konvencionalan. Njegov stil bio je prožet humorom, dosetkama i šarmantnim džinglovima, čime je osvajao slušaoce i donosio osveženje u etar. Pored "Minimaksa," vodio je i druge popularne emisije, poput "Sutra je petak," "Tačno u podne" (poznatiju i kao "Tup-tup") i "Od glave do pete,".

Pevačima bio zabranjen ulaz u kuću?

Minimaks je bio poznat i po saradnji sa mnogim pevačima, ali je strogo odvajao profesionalni život od privatnog. Njegova filozofija bila je jasna: "Ne sećam se da je bilo koji pevač ili neko sa estrade ikada kročio u moju kuću, jer posao je jedno, a privatnost drugo."

Nažalost, početkom 2004. godine suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Oboleo je od žutice, što je značajno ugrozilo funkciju njegove jetre. U isto vreme, njegova supruga Biljana suočila se s teškom dijagnozom – rak dojke u četvrtom stadijumu, za koji operacija više nije bila opcija. Ova tragedija duboko ga je pogodila.

Tri nedelje pre smrti, Minimaksu je jetra potpuno otkazala, zbog čega je bio hospitalizovan na VMA. Iako su lekari uspeli da stabilizuju njegovo stanje, bolest je nastavila da napreduje. Preminuo je 10. februara 2005. godine u 67. godini, u Padovi, dok je čekao transplantaciju jetre. Njegova supruga Biljana preminula je samo mesec i po dana pre njega, o čemu je jednom prilikom govorio i njihov sin, inače slavni reper, Vladimir Ilić Ila za medije.

- Mi smo imali aparate za transplantaciju tada na VMA a čovek koji bi to uradio je bio u Kliničkom centru. A da dovedete čoveka iz Kliničkog na VMA da to uradi, ili obrnuto, trebala je dozvola ministarstva ali ministar to nije dao. Onda je ćale čekao na operaciju u Italiji i eto… Jedina, ako mogu tako da kažem dobra stvar u svemu tome je što su zajedno otišli na onaj svet. Majka je umrla u decembru 2004. a ćale u februaru 2005. Njih dvoje su se mnogo voleli. Inače, on nije znao da je ona umrla - potvrdio je Ila.

Dva pevača mu pomogla

Interesantno je da, iako nije sa pevačima imao preterano bliske odnose, tokom borbe za život prvi su mu pružili pomoć Arsen Dedić i Kemal Monteno koji su mu pomogli u organizaciji lečenja, što je svedočilo o dubokom poštovanju koje su imali prema njemu.

Autor: M.K.