Prošao kroz pakao dok nije saznao tačnu dijagnozu!

Tokom poslednje dve godine zdravstveno stanje pop zvezde Saše Kovačevića često je bilo tema domaćih medija. Mnogo se spekulisalo o njegovoj dijagnozi, međutim do kraja nije ostalo jasno zbog čega je bio podvrgnut ozbiljnim lekarskim ispitivanjima zbog učestalih temperatura i slabosti organizma.

Saša je sada za Pink.rs detaljno govorio o svojim problemima sa zdravljem, kao i tome kroz kakva je sve ozbiljna ispitivanja prošao na putu da sazna od kakve vrste virusa zapravo boluje.

- Ako mene pitate ja mislim da je to sve malo prenapumpano bilo. U pitanju je nešto virusnog tipa. Da li sa nekog letovanja, odmora, kako god... To je rezultiralo time da ja na nedeljnom nivou imam temperature i da ne mogu da izađem iz kreveta. Verovatno je imunitet prilično pao u tom periodu manje više i to je to. Zahvalan sam timu ljudi iz Urgentnog centra koji su izuzetno o meni vodili računa tih dana. Bogu hvala, pa ništa nije strašno - rekao je Saša za Pink.rs i otkrio kakvu je agoniju prošao tokom ispitivanja, ali i koja mu je dijagnoza nakon svega uspostavljena:

- Lekari su sumnjali na neke stvari koje nije bilo lepo čuti... Radili su mi analize koštane srži zbog loše krvne slike i svega toga... Lekari su posumnjali na neke stvari i sve proverili. Meni je virus kao virus napravio problem. Našli smo o kom se virusu radi i svi iz mog okruženja su isti virus preležali, samo je kod mene napravio te neke komplikacije. U pitanju je Parvovirus koji uglavnom prenose deca i recimo životinje. Onda smo se svi testirali i svi imali u kući isti virus, pa smo počeli da se pitamo da li smo ga dobili na nekom letovanju, ali Bogu hvala dobro se završila ta ekskurzija i svi smo dobro, što je najbitnije - otkriva pevač za naš portal.

Autor: M.K.