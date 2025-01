Đani završio s kragnom oko vrata, za sve okrivio ženu Slađu: Ovako završite kada... (FOTO)

Folker Radiša Trajković Đani neretko ima neslane šale, koje deli i objavljuje na društvenim mrežama, a jednom prilikom je okačio sliku sebe sa kragnom oko vrata.

Naime, Đani nije detaljisao šta mu se tačno desilo, ali je suprugu Slađanu Trajković okrivio, te je navodno ona bila kriva što je povredio vrat.

- Ovako završite kada se rvete sa ženom - napisao je folker ispod objave na kojoj se vidi kako nasmejan pozira, iako ima kragnu.

Inače, Slađa Trajković priznala je da ju je folker Radiša Trajković Đani prevario.

- Bila je prevara, ne kažem da ih je bilo mnogo... Ali, kako kažu, mladost-ludost. Bolje u mladosti nego u starosti, šalim se - rekla je Slađa, pa nastavila:

- Jeste, prevario me je, ali prosto žena oseti da li je to bilo iz ljubavi. Ja nikad nisam bila sa strane Đanijeve niti ponižena, nikad mi ništa nije falilo, nikad nije bio toliko popularan. Ja znam da on mene voli, da on mene ne voli ja ne bih bila sa njim, ne bih prešla preko toga sigurno.

Autor: pink.rs