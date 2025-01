Teško je zamisliti da je prošlo pet godina od kako je preminula Neda Arnerić. Te kobne 2020. godine glumica je pronađena mrtva u njenom stanu na Vračaru. Beživotno telo glumice pronašao je njen brat, nakon što se ona nekoliko sati nije javljala na telefon.

Neda Arnerić je vodila tešku borbu sa depresijom i pre toga je dva puta pokušala da sebi oduzme život, a taj put ne na žalost i uspela.

Kap koja je prelila čašu u njenom tužnom životu bila je smrt njenog supruga godinu dana ranije. Inače Neda nikad nije krila da se borila sa depresijom, ali i da je upravo suprug bio taj koji se o njoj najviše brinuo. Uspela je da bez njega preživi godinu dana, a onda se na žalost desilo najstrašnije.

- Dođete kući, skuvate kafu, sednete u fotelju, a oko vas tišina. I svako sam bira šta je to samoća ili sloboda - rekla je jednom davno Neda i time potvrdila način na koji se bori sa depresijom.

Neda je poslednjih godina govorila kako želi da napiše knjigu o svom životu, a u njoj bi se sigurno našlo i neko poglavlje o njenom burnom ljubavnom životu.

Privatni život Nede Arnerić je često bio izložen očima javnosti. Prvi put se udala za kolegu Dejana Karaklajića. Upoznali su se na snimanju 'Užičke republike' pa je zbog velike ljubavi nazvala agenta i rekla mu da odbija ulogu jer se udaje.

Čak ni pretnje da zbog toga više neće dobijati inostrane uloge nisu ju uplašile. Ipak, samo dve godine kasnije se razvela, ali je s Karaklajićem je ostala u prijateljskim odnosima.

Sledeći brak je takođe šokirao javnost. Sudbonosno "da" izvgovorila je slavnom glumcu Radetu Markoviću, koji je od nje bio stariji 32 godine.

Niko se nije slagao s njenim izborom, a naročito je zbog toga imala problema u svojoj porodici. Njenom izabraniku protivila se i njena majka, ali Nedu to nije pokolebalo. Ali brak je pukao posle tri godine. Kako je kasnije govorila novinarima – uz Radeta je zavolela ozbiljnu muziku, tenis, skijanje i prirodu. Neda je bila mlađa čak i od Radetovog sina, poznatog filmskog reditelja, Gorana Markovića. On je prihvatio očev novi brak, pa se i Neda jednom prisetila:

- Goran je bio beskrajno duhovit čovek. U vreme kad sam bila u braku s njegovim tatom, to je za sve nas bila smešna situacija. Bila sam mu, zapravo, maćeha pa me tražio džeparac i pitao što sam kuvala za ručak. Posle je i Goran povukao na tatu, jer uvek je imao mlađe žene. Ne pada jabuka daleko od stabla - govorila je.

A onda je 5. oktobra 1981. godine Neda upoznala svoju najveću ljubav. Neda i Milorad bili su u braku tri i po decenije, a glumica je njegovu smrt veoma teško podnela. Meštorović je bio ugledni doktor i predsednik Svetskog udruženja stručnjaka maksilofacijalne hirurgije, a upoznali u se kada je došao da gleda predstavu Mušica u pozorištu dvorište u septembru 1981. godine.

Posle predstave su izašli na večeru, a već nakon nekoliko dana otpočeo je njihov zajednički život. Neda tvrdi da je čim ga je ugledala, znala da će sa njim ostati zauvek.

- Imala sam sreću. Pre toga sam isprobavala svašta jer ne treba se vezivati za neke ljude koje znamo iz škole. Imam mnogo drugarica koje su se udale za svoje momke iz škole i sve što su imale u životu jeste taj jedan muškarac. Prvo treba da se proba svašta, da se tačno nađe koja ti vrsta ljudi treba. Mora tu malo da se uključi racio, ne može se samo ići za emocijama. E, ja sam prvo isprobavala, a onda sam uključila i racio i shvatila da je on divan, plemenit, dobar, pošten, svetski čovek koji je mnogo putovao, koji će me uvek voditi i biti korak ispred mene. Možda i neće biti tako, ali ja ću imati osećaj da je on uvek ispred mene za jedan korak i vodi me - rekla je Neda jednom prilikom.

Često je u intervjuima isticala koliku ljubav gaji prema svom suprugu, a njegovu smrt nikada nije mogla da preboli.

Urna sa posmrtnim ostacima Nede Arnerić položena je u Aleji zaslužnih građana, pored njenog supruga Milorada Mešterovića, koji je preminuo krajem 2018. godine.

Autor: Nikola Žugić