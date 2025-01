'Molio sam SVETU PETKU da nas spoji' Nikola Rokvić nikad iskrenije progovorio o ljubavi sa Bojanom: Hteli smo da se raziđemo, a onda...

Pevač Nikola Rokvić i njegova porodica veoma su posvećeni veri, a u jednom trenutku on je čak pomišljao i da se zamonaši.

Nikola Rokvić uvek ističe da se za sve vodio isključivo verom, pa tako je vera bila ključna i za njegov odnos sa suprugom Bojanom Barović, sa kojom ima troje dece.

Njihova ljubavna priča počela je u jednom rijalitiju, a kako je Bojana nakon rijalitija tada živela u Americi, njihova ljubav naišla je na brojna iskušenja.

Ipak, Nikola je spas za njihovu ljubav potražio upravo u veri, o čemu je jednom prilikom otvoreno govorio.

- Mi smo pet godina živeli na relaciji Srbija-Amerika. Trpi moj posao ovde, njen tamo, pa se dešavaju svađe u vezi. Rekli smo u jednom trenutku da ćemo da se raziđemo. Teško mi je bilo, a mučili smo se mnogo. Tada mi se opet javio taj osećaj lepote. Posle sam shvatio da je to blagodat. Unutrašnji glas mi je rekao da nastavim da čitam "Novi zavet". Otvorio sam jevanđelje po Luki, rođenje Svetog Jovana Krstitelja u Beogradu. Našao sam je na Centralnom groblju. Tamo odlazim i tu je i riza Svete Petke. Dva petka sam išao da pevam s ljudima u crkvi. Molio sam se ispred rize Svete Petke i Svetog Jovana da bog spoji mene i Bojanu, da nemamo više tu razdaljinu - objasnio je pevač.

"To je bila Sveta Petka"

On je istakao da je tada, ni sam danas ne zna zašto, rekao: "Bože, voleo bih da je Bojana trudna, da se skućimo na jednom mestu i da se ne razdvajamo više", ali ne samo to...

- Rekao sam u jednom trenutku da Bog postoji samo ako je Bojana trudna. Ona posle dolazi iz Amerike i daje mi poklon. Dok sam uzimao, ispod poklona mi je dala u ruku i test na trudnoću. Tad sam se šokirao! Nisam mogao reč da izgovorim. Dakle, Bog postoji i, s druge strane, ostvarila mi se ta velika želja. Posle nekoliko dana Bojana mi kaže da je sanjala ženu u crnom, da je prišla da joj kaže da se ne brine i da će sve biti u redu. Rekao sam joj tada da je to bila Sveta Petka. Leona nam se posle rodila na dan Svete Petke Trnove, a krštena je na dan Svete Petke Srpske - ispričao je pevač u emisiji "Dok anđeli spavaju".

Bojana je u istoj emisiji istakla da je njen suprug pomišljao da se posveti monaškom životu.

- Bilo je trenutaka kada je Nikola pomišljao na monaški život, ne u smislu da bi nas ostavio, daleko od toga, već zato što je to njega izuzetno vuklo. I ja to potpuno mogu da razumem. To je bogatstvo koje duša može da oseti samo na takvom mestu — rekla je Bojana, na šta je Nikola dodao da je tada bio "malo naporan porodici".

- To je ta prva moja spoznaja duhovnosti, svaka tema je bila vezana za duhovnost, hteo sam svima da prenesem to kako sam ja goreo u veri, ali ne može to tako. Ja sam čovek koji ima porodicu, ima decu i moja kelija je moja porodica. Tako živim i pokušavam da nađem taj neki uzani put, porodični, a što se tiče monaštva, možda jednog dana kad izvedem decu na pravi put. Moja Bojana je veliki čovek, veliki prijatelj, ona je jako uticala na moj život, naravno, svaka žena utiče na život muškarca, ali ona je nadogradila tu neku empatiju, ljudskost... Tri u jednoj i žena i sestra i drug. To je Marinkova pesma. Ona je videla tu moju želju i ljubav da je rekla: "Nikola, ti ako budeš želeo da kreneš tim putem, daću ti blagoslov" - rekao je pevač.

Autor: Nikola Žugić