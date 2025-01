Malo ko zna koji fakultete ima naša pevačica: Zavšila ozbiljnu školu, ali joj je draža estrada, a evo kako je zaradila prve pare

Pevačica Vanesa Šokčić i danas pamti kada je zaradila prvi novac, a malo ko zna da je završila jedan težak fakultet.

Naime, Vanesa je završila Fakultet muzičke umetnosti kada joj je bend predložio da počne da nastupa, što se ubrzo i desilo.

- Za mene su narodnjici bili “ne nikako“. Rekli su mi da probam i da naučim samo tri pesme, i tako sam ja počela.

- Osladilo mi se pa je došla prva plata od mog šefa, tj tate i kad sam dobila prvu platu nisam imala vremena za Akademiju jer sam morala da skidam nove pesme za nastupe- iskreno je ispričala pevačica jednom prilikom.

Viđala sve i svašta na romskim svadbama

Inače, Vanesa je jednom prilikom govorila o tome šta je sve videla na romskoj svadbi, na kojoj se jednom prilikom našla.

- To mi je bila prva romska svadba koju sam pevala, tu je bio pokojni Šaban, Mića Nikolić je svirao i za mene je to bio doživljaj.

Ja prvi put u životu krećem da pevam romsku svadbu, to je za mene bio šok, šta sam tamo videla... To nikada u životu nisam videla, takve običaje i kako oni to organizuju" .

Inače, pevačica je poznata i po tome da retko daje intervjue, a jednom prilikom je objasnila da je to zato što obično voli da priča onda kada nešto o sebi novo ima da kaže, a što ljudima može biti zanimljivo.



Autor: N.B.