Nikolini Pišek se javio muškarac koji joj je ukrao auto: Pogledajte šta mu je voditeljka odgovorila (FOTO)

Nikolina Pišek, hrvatska voditeljka, podelila je na svom Instagram profilu interesantnu poruku od jednog mladića.

Naime, Nikolina Pišek objavila je poruku od dečka koji joj je 2021. godine ukrao auto, a onda se gorko pokajao.

- Pozdrav gospođo Nikolina, evo javljam vam se tek sad. Ja sam onaj koji vam je ukrao auto Audi Q7 2021. godine, iskreno jako mi je žao što se to dogodilo. Imao sam samo 19 godina, nije mi bila namera krađa, niti da zadržim auto, iskreno ne znam šta mi je bilo i zašto sam to napravio. Već je prošlo dosta vremena i morao sam da vam se izvinim što se to dogodilo. Za stres i brigu koju ste prošli. Žao mi je - napisao je mladić Nikolini, a onda je ona poručila sledeće.

- Strpljen-spašen. Jednog jutra sam se probudila i shvatila da mi je auto ukraden. Nakon što je policija uhvatila počinioca, zbog njegove dobi i nekih drugih okolnosti odustala sam od gonjenja. Drago mi je da je savladao krivine i postao pravi mladi gospodin. Bravo - napisala je voditeljka.

