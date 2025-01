Pevač očitao životnu lekciju: Ako si nekoga povredio, to će ti se vratiti...

Bojan Marović je jedan od najkvalitetnijih pevača na našim prostorima kojeg je publika zavolela još 2000-ih kada se prvi put pojavio na sceni.

Uprkos velikoj slavi koju je stekao, hitovima koji se i dan danas slušaju, Bojan je ostao izuzetno skroman, te je u više navrata kroz intervjue pokazivao da je lepo odgojen i da neguje prave vrednosti u životu. U jednom od intervjua za domaće medije pevač je govorio kako mu nije bitna slava, već da mu "majka ne radi dva posla" jer je ona nekada radila ne samo dva već i tri posla kako je naveo, da bi on bio danas to što jeste.

Pevač je to govorio svojevremeno sa suzama u očima a njegove replike su postale viralne na društvenim mrežama. Jedan od poznatijih snimaka u kojima se on osvrće na odnose sa drugima, postao je posebno popularan i deljen, a pevač je po mnogima tada dao životnu lekciju mnogima:

- Što nisi platio na mostu, platićeš na ćupriji. Ako si nekada nekog povredio, a svi smo nekada nekog povredili, kakogod, desiće ti se to nazad. To se tako lepo oslika, fino te sačeka, ne brini se, tu je to sve i onog trenutka recimo kad umisliš da si nešto, kad ti dobro ide u životu , uuuu....znaš kako to đavo lepo kaže "čekaj, čekaj evo ga" ovaj moj vidi ga, idealan je, sad će on - rekao je on pa nastavio:

- To je uvek tako, znači kad ti ide u životu znači ne gordi se ne zori se sve je u redu, radi svoj posao ide to polako. Kad si zaljubljen nemoj to sad znaš svima da pokazuješ, nemoj, ljudi su to, pokvariće, polako. Sve nek ide svojim tokom, tiho živi i biće sve okej - priznao je pevač.

Autor: pink.rs