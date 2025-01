Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčič Božić slave na čak tri lokacije, a evo ko ima najviše sreće s paricom: Kod nas nema više pijukanja!

Pevačica Jelena Tomašević ispričala je kako njena porodica provodi Božić i otkrila da im se iz godine u godinu ponavlja jedna za mnoge neuobičajena situacija.

Jelena je priznala da sa porodicom ovaj veliki praznik svaki put provodi na čak tri geografske lokacije, i objasnila zašto.

-Tradicionalno Božić proslavljamo u krugu porodice, isto kako sam proslavljala i kada sam bila dete. Nekako su mi uvek Božić i Vaskrs bili asocijacija za porodičnu trpezu. Obično se ide na liturgiju, mesi se česnica, onda sledi traženje novčića i svih onih darova u samoj česnici. To nam je sada već zanimljivo, Nina i ja to zajedno spremamo. Fantastično Božić svake godine proslavimo, kao što je to, pretpostavljam, u svim porodicama – ispričala je Jelena za Grandonline i otkrila ko u porodici obično izvuče „paricu“:

- Mislim da sam ja prošle ili pretprošle godine izvukla. Nekad Nina, nekad Ivan, ali uglavnom ja imam najviše sreće sa tim novčićima.

Kako je vreme prolazilo u domu kod Jelene i Ivana više se ne upražnjavaju pojedini običaji u kojima najčešće uživaju manja deca.

- Nema više pijukanja, ali svakako se i ona druži sa svojim drugaricama za vreme Božića i sa našom porodicom. Zapravo, ili odemo u Kragujevac, ili u Užice i budemo sa našima da proslavimo ovaj divan praznik – rekla je Jelena.

Pevačica je iznenadila prizanjem da deo Božića provode u kolima na putu po Srbiji.

-Obično to bude u jednom krugu. Ili se prvo ode u Užice, ili u Kragujevac. Pa Beograd. Ili obrnuto. Zavisi na koju stranu krenemo – istakla je Jelena i potvrdila da su ta putovanja prerasla u njihov interni Božićni običaj.

-Upravo to, da. Doduše, jedne godine smo otputovali na skijanje, pa smo onda na Zlatiboru slavili Božić – dodala je pevačica.

Iako se zalažu za tradiciju, Jelena i Ivan su svesni vremena u kojem žive, pa u skladu sa obavezama ponekad su praznici jedini termin kada je moguće otići na odmor, što se i njoj dogodilo. Jelena je opisala do detalja kako se proslavlja Božić kada niste kod svoje kuće, i nema problem sa tim.

-Zavisi sve od trenutka kako se organizujete za odmor. Ako odete na skijanje, i tamo može da se umesi česnica ako ste u apartmanu. Ako ste u hotelu, onda ne može. Ali pretpostavljam da u hotelu možda prave nešto na doručku, nisam iskreno tome prisustvovala. Preporuka je da oni koji žele za Božić na planinu da uzmu apartman kako bi umesili česnicu. A drena ima valjda na planini gde hoćete. Samo treba da znaju kako izgleda dren – naglasila je Jelena.

