''Mučili smo se za Božić'' Saša Matić otvoreno o praznovanju u detinjstvu, jedna stvar mu nikada nije bila jasna: To nas je jako nerviralo...

Muzička zvezda Saša Matić otvorio je dušu voditeljima Bojani Lazić i Nemanji Vujičiču u božičnom izdanju emisije "Premijera - Vikend specijal" i otkrio na koji način on praznuje najradosniji hriščanski praznik, ali i kakva sećanja ima na praznike tokom detinjstva.

Ne krije da se više raduje Božiću u odnosu na Novu godinu.

- Više volim Božić. Davno sam naložio mom timu da ni slučajno ne smeju da me angažuju da negde pevam za Badnji dan i Božić, ja imam pravo bar na ta dva dana, da ne moram da pevam. Ne kažem da manje volim Novu godinu, ali to mi je kao i svaki drugi dan... Bez euforije to prođe. Imam svoj ritual kad uveče pevam za Novu godinu, moram popodne da spavam. Zaspim u tri, četiri popodne, probudim se kad treba da idem na nastup, dan kao i svaki drugi.

Neostavrenih želja nema.

- Sve što sam zamislio sam ostvario. Nije mi se ispunilo možda na poslovnom planu da sviram na Ušću, Marakani, tako nešto... To bih voleo. Veliki koncert u Beogradu, ne potcenjujem Beogradsku arenu, ni Tašmajdan, ali... Sve sam svoje dečačke snove ispunio. Dvadeseetih godina mi je bila želja da imam svoj brod, skipera, ali sam odustao, jer mnogi moji prijatelji imaju te brodiće, pa sam shvatio... Koji je najbolji brod? Od ortaka (smeh) - našalio se Matić.

Tokom detinjstva morilo ga je to što se jedno vreme za Božić išlo u školu.

- Bio je jedan period kada sam došao u Beograd, to mi nikada nije bilo jasno zašto je tako bilo... Da se za Božić išlo u školu. Bili smo položajnici kod bake, pa nas je jako nerviralo jer smo umesto u 7 morali da ustanemo u pola 6 da bismo išli kod bake, pa onda u školu. Kada se to promenilo, onda je bilo kako treba, a do tada mučenje (smeh) - prisetio se Matić, a onda dodao:

- Sećam se, dok smo živeli u Drvaru, bilo je jedno mesto gde je bila najbolja pastrmka na svetu tog dana... Ujutru za Božić je obično bila cicvara, taj miris ujutru kad te probudi, miris pogače, česnice... Obično Božič provodim van Beograda, nema lepšeg ugođaja kad si za Badnji dan ili za Božić na periferiji, na selu.

Sa suprugom se trudi da sve običaje prenese i na decu.

- Za Badnje veče pijukanje ispod stola, sve kako treba. Tako smo učili i našu decu... Preneo sam na njih sve po redu, sve se zadržalo. Supruga mnogo vodi računa o tim stvarima, o tradiciji. Ona i mlađa ćerka postile su ceo post, ja sam ove godine imao puno putovanja i posla, pa nisam mogao baš ceo - objasnio je Matić.

Autor: pink.rs