Obično nisam bio tu kad je bilo najgore! Saša Matić iskreno o deci: Koliko sam vremena provodio sa njima, mogla su u popravnom domu da završe!

Popularni pevač Saša Matić priznao je voditeljima Bojani Lazić i Nemanji Vujičiću u božičnom izdanju "Premijera - Vikend specijala" da je ponosan na svoje ćerke, ali i suprugu, koja je stub porodice i glavna i odgovorna za njihovo blistavo vaspitanje.

Na pitanje u kojoj meri se razlikuje način na koji one praznuju Božić u odnosu na njegovo detinjstvo i praznike, Saša je rekao:

- Nisu one mene nešto kopirale, imale su svoje detinjstvoj, ja svoje. Odrasle su u velikom gradu, po nekim drugim pravilima. Danas se mnogo brže živi, tehnika je napredovala, društvene mreže... One su nam mnogo pomogle, ali i mnogo oduzele. Ko hoće da zna, zna šta sam ručao, večerao... To je jedno od nepisanih pravila. Ja sam dosta imao usporenije detinjstvo, život... Pre dvadeset, trideset godina, i mi deca smo živeli sporije. Danas deca žive tako da moj prijatelj se žalio meni da ima dete od deset godina, a nema vremena da odgleda film do kraja, vodio je dete kod psihologa. To je, prosto, takvo vreme danas - ispričao je Matić.

Kada su njegove ćerke u pitanju, više se ničega ne plaši.

- Mislim da sam, što se tiče tih strahova, završio. Kad je bilo najgore, ja obično nisam bio tu. Nije bilo nekih teških situacija, supruga se nosila sa tim, dobro to hendluje i dan danas. Koliko sam provodio vremena sa svojom decom, mogli su i u popravnom domu da završe - duhovito je objasnio Matić.

- Bilo bi mi možda žao da su one drugačije, ali hvala Bogu, nemamo za čim žaliti - zaključio je pevač.

