Naša pevačica Božić proslavlja sama! Najradosniji praznik u potpunoj tišini nakon muževljeve smrti: To više nije to...

Pevačica Milena Plavšić Božić proslavlja sama od 2020. godine, otkako je ostala bez supruga Duška Kneževića.

Ona se jednom prilikom se prisetila kako je izgledala proslava Božića dok je bila dete, ali je sa tugom istakla da se sve promenilo otkako joj je muž umro.

- Otkad mi je muž umro, Božić proslavljam sama, ali nije to više to. Posebnu i najlepšu uspomenu nosim iz roditeljske kuće, kada smo kao deca mnogo se radovali Božiću i tim divnim običajima, a svakako najomiljeniji bio je kada se lomila česnica i kada su roditelji nameštali da baš mi, to jest neko od dece nađe paricu za sreću. Za mene su to bila najlepša vremena – otkrila je Milena za Pink.rs.

Autor: pink.rs