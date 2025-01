''Imala sam predrasude, mislila sam...'' Tanja Savić priznala zbog čega Darka Lazića nije zvala na koncert: Mene sve to boli...

Folk pevačica Tanja Savić sumirala je u božićnom izdanju "Premijera - Vikend specijala" na Pinku 2024. godinu koja je bila godina uspeha, ali i razmirica sa kolegama.

Priznala je da kroz posao i dalje uči o ljudima.

- Ja još uvek rastem, bliži mi se 40. godina, ali to ne znači da sam baš potpuno zrela. Svakog dana nešto novo naučim, takav nam je posao, radimo sa ljudima... U ovom poslu postoje dobri i loši ljudi, mi se samo prilagođavamo. Ne treba se prilagođavati, već biti ono što jesi, to je suština života - objasnila je Tanja, a potom se osvrnula na pojedine kolege koje su se naljutile i nisu joj došle u Beogradsku arenu na solistički koncert jer nisu dobile pozivnicu.

- Ne ljutim se, samo mi je bilo žao. Onda sam saznala da im se napismeno pošalje pozivnica, što ja nisam učinila. Smatram da onaj koji želi da ode na nečiji koncert pozove tu osobu i pita, svakako neće kupiti kartu...

Voditeljka Bojana Lazić predočila joj je da je Darko Lazić bio iznenađen jer ga Tanja nije pozvala da zajedno izvedu duetsku pesmu, čime je Tanja bila iznenađena.

- Vidiš koliko ljudi imaju predrasude, a to ne treba. Nisam tu pesmu imala na repertoaru, ja sam sada pozitivno iznenađena, imala sam potpuno drugo mišljenje. Mislila sam da se neće odazvati. Nemam konflikte, nisam konfliktna ličnost, ali došlo je do nerazumevanja nekog - rekla je Tanja i dodala:

- Kad dublje uđem u analizu, vidim da niko nije u pravu. Svako ima svoj ugao gledanja, svako drugačije vidi. Mene sve to boli, ja sam emotivac. Sve mi to daje na važnosti, meni... Smatram da mi to daje na važnosti kada mi kolega dođe na koncert. Očekivala sam više kolega.

Autor: D. T.